تكنولوجيا: Anker تطلق نسختين جديدتين من اجهزة بنك الطاقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Anker نسختين جديدتين من اجهزة بنك الطاقة Zolo Power Bank. ويُعد هذا الطراز نسخة مطوّرة من إصدار عام 2024 الذي حمل اسم Zolo Power Bank (20K, 30W, Built-In USB-C and Lightning Cable)، والذي خضع لاحقًا لاستدعاء طوعي بسبب مشكلات محتملة في خلايا البطارية.

وأصبحت النسخة الجديدة متاحة الآن باللونين الأزرق والوردي عبر متجر Amazon US، لتنضم إلى النسختين الأسود والأبيض اللتين تم طرحهما قبل بضعة أسابيع.

ويمكن لأعضاء Amazon Prime شراء الإصدارات الأسود والأزرق والوردي بسعر 41.99 دولارًا، أي بخصم قدره 8 دولارات عن السعر الأصلي البالغ 49.99 دولارًا، بينما يظل اللون الأبيض بسعره الكامل.

يأتي جهاز بنك الطاقة الجديد مزودًا بكابلين مدمجين من نوع USB-C، إلى جانب منفذ USB-C إضافي ومنفذ USB-A، مما يتيح شحن ما يصل إلى أربعة أجهزة في الوقت نفسه. وقد تم اختبار الكابلات المدمجة لتحمل ما يصل إلى 10,000 انحناءة، إلا أنه لا يمكن استبدالها بسهولة في حال تلفها.

وتوفر منافذ USB-C الثلاثة قدرة شحن تصل إلى 45 واط، حيث يمكن شحن هاتف iPhone 17 Pro حتى نسبة 50% خلال 20 دقيقة عند قدرة 40 واط. أما منفذ USB-A فيمنح طاقة تصل إلى 22.5 واط، دون توضيح الحد الأقصى للإخراج الكلي.

تبلغ سعة البطارية 20,000 ملّي أمبير، وهو ما يكفي لشحن هاتف iPhone 16 أربع مرات تقريبًا. ويعرض بنك الطاقة مستوى الشحن المتبقي عبر شاشة بسيطة، بينما يتم شحنه من خلال منفذ USB-C. وتشير Anker إلى أن أبعاده تبلغ 120 × 73 × 31 ملم ويزن حوالي 366 جرامًا.

جدير بالذكر أن النسخة السوداء من بنك الطاقة Zolo Power Bank (20K, 45W, Built-In Dual USB-C Cables) أصبحت متاحة بالفعل في أوروبا، بينما لم تؤكد الشركة بعد موعد طرح الألوان الأخرى في الأسواق الأوروبية.

