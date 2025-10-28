تكنولوجيا: قفزة في رحلات الأجانب عبر “دي دي مصر”.. التنقل الذكي يعكس انتعاش السياحة بنمو 22٪

أعلنت شركة دي دي مصر عن تسجيل أكثر من 193 ألف رحلة لركاب أجانب من 113 دولة خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة بلغت 18٪ في عدد الرحلات و22٪ في عدد المستخدمين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في إشارة واضحة إلى تزايد ثقة الزوار والسياح في خدمات النقل الذكي داخل مصر. وتأتي هذه القفزة في الأداء بالتوازي مع الجهود الحكومية الرامية لتعزيز السياحة وجذب مزيد من الزوار الدوليين، خاصة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على حركة السياحة والنقل في القاهرة والمدن الكبرى.

وبيّنت بيانات دي دي أن الزوار القادمين من كندا والولايات المتحدة تصدروا قائمة المستخدمين بنسبة 41٪ من إجمالي الركاب و37٪ من الرحلات، تليهم السعودية بنسبة 25٪، ثم ليبيا بنسبة 5.9٪، والإمارات والسودان بنسبة 3.8٪ لكل منهما، ما يعكس متانة الروابط بين مصر ومحيطها العربي والإقليمي. كما أظهرت الأرقام أن متوسط الرحلة بلغ 14 كيلومترًا، ومدتها نحو 22 دقيقة، في حين تركزت أغلب الرحلات في منطقتي وسط البلد ومدينة نصر اللتين استحوذتا على أكثر من 40٪ من إجمالي رحلات الزوار الأجانب، لتؤكدا مكانة القاهرة كمركز حيوي للأعمال والسياحة والترفيه في آنٍ واحد.

وشهدت المنصة تباينًا موسميًا في معدلات الاستخدام، إذ انخفض النشاط بنسبة 27٪ خلال شهر رمضان و6٪ في عيد الفطر، مقابل ارتفاعه بنسبة 12.5٪ في عيد العمال، فيما بقي مستقرًا خلال شم النسيم وعيد الأضحى، وهو ما يعكس استمرار حركة السياحة الدولية في مصر على مدار العام.

وقال محمد حلمي، مدير الشؤون الخارجية في دي دي مصر، إن الأرقام الجديدة تؤكد المكانة المتنامية لمصر على خريطة السياحة العالمية، ودور دي دي في دعم تجربة الزوار من خلال حلول نقل آمنة ومريحة وبأسعار مناسبة. وأضاف أن الشركة تواصل الاستثمار في جودة الخدمة والابتكار ودعم السائقين، مع الاستفادة من خبراتها العالمية لتطوير منظومة النقل الذكي في مصر وتعزيز الاستدامة والتجربة الرقمية للمستخدمين.