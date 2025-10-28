تكنولوجيا: “تيك توك” تستعرض تجارب مصرية في توظيف المحتوى لدعم ريادة الأعمال

عرضت منصة تيك توك خلال فعالية أقيمت في القاهرة تجارب عدد من رواد الأعمال المصريين الذين استخدموا المنصة في تطوير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، ضمن اتجاه متزايد لاستخدام المنصات الرقمية كأدوات للتسويق والنمو الاقتصادي في مصر، وشارك في فعالية “تيك توك لريادة الأعمال”، التي عُقدت يوم 26 أكتوبر، مجموعة من أصحاب المشروعات الذين قدّموا نماذج عملية لاستخدام المحتوى الإبداعي في دعم النشاط التجاري، خاصة في قطاعات مثل الأزياء والعطور والمأكولات والتصميم. وأكد المشاركون أن المنصة أصبحت وسيلة فعالة للوصول إلى جمهور المستهلكين مباشرة دون وسطاء تقليديين.

وقالت كندا إبراهيم، المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات والتسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب ووسط آسيا لدى تيك توك، إن المنصة شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا في استخداماتها من الترفيه إلى التجارة الرقمية، مضيفة أن “المنصة ساعدت عددًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على بناء حضور رقمي أقوى وتحقيق نمو قابل للقياس.”

ومن بين التجارب المعروضة، أوضحت ندى، مؤسسة علامة Euphoria Denims، أن نشاطها القائم على التفاعل المباشر عبر تيك توك مكّنها من تحقيق مبيعات تجاوزت مليون جنيه في أحد الأشهر، فيما أشارت سلمى، مؤسسة Nuit Fragrances، إلى أن أسلوب السرد القصصي في الفيديوهات القصيرة ساعدها على تعزيز الثقة في علامتها.

أما مريم محمود، مؤسسة علامة XHBT، فذكرت أن مشاركة مراحل التصميم وتفاعل الجمهور مع أعمالها ساعداها على تطوير منتجاتها بما يتوافق مع الطلب الفعلي. وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى، أحد مؤسسي مطعم KAK Squad، أن التواصل المستمر عبر محتوى ساخر وبسيط ساهم في توسيع قاعدة العملاء، مشيرًا إلى أن نحو ثلثي مبيعات المطعم تأتي من التفاعل على تيك توك،كما عرضت ميار شريف، مؤسسة مشروع Bakelyn للمخبوزات، تجربة توظيف المنصة للترويج للمنتجات الحرفية، موضحة أن مشاركة مقاطع مصوّرة من مراحل العمل اليومية ساعدت على الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

وتشير هذه التجارب إلى اتساع دور المنصات الرقمية في الاقتصاد الإبداعي المصري، لا سيما في ظل زيادة الاعتماد على المحتوى المصوّر كوسيلة للتسويق والتواصل التجاري المباشر. وتظهر بيانات حديثة للمنصة أن حملات تسويقية مثل حملة Trident في مصر عام 2025 حققت معدلات تفاعل مرتفعة، تجاوزت 70 مليون مشاهدة، وأسهمت في زيادة كبيرة في عمليات البحث عن العلامة التجارية داخل المنصة.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بدور المنصات الرقمية في وقت تتجه فيه مصر إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تركّز على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.