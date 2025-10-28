تكنولوجيا: القابضة للمطارات وأورنچ مصر تطلقان «اسأل مريم».. أول مساعد رقمي ذكي في مطار القاهرة

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالتعاون مع شركة أورنچ مصر عن إطلاق أول مساعد رقمي تفاعلي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المطارات المصرية، تحت اسم «اسأل مريم»، وذلك من مطار القاهرة الدولي كمرحلة أولى ضمن خطة لتطوير الخدمات الرقمية وتجربة المسافرين، وجاء الإعلان خلال احتفالية أقيمت في مطار القاهرة، بحضور المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والأستاذ هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

ويتيح المساعد الرقمي «مريم» للمسافرين والزوار عبر أجهزة تفاعلية حديثة موزعة داخل المطار، الحصول على إجابات فورية حول مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل مواعيد الرحلات وإجراءات السفر والوصول، ومواقع المرافق والخدمات داخل المطار، إضافة إلى معلومات عن وسائل النقل والمناطق السياحية القريبة. وتعمل الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل التواصل مع جميع الزوار، ويأتي المشروع ضمن خطة شاملة تتبناها الشركة القابضة للمطارات لتطبيق حلول رقمية حديثة في قطاع الطيران المدني، تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأوضح المهندس أيمن عرب أن إطلاق «اسأل مريم» يمثل خطوة مهمة نحو تحديث تجربة السفر داخل المطارات المصرية، مضيفًا أن المشروع يعكس توجه القابضة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعميم التجربة في مطار سفنكس الدولي بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير. وأشار عرب إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني بشأن تطوير المطارات المصرية وتحويلها إلى مراكز تشغيل رقمية متكاملة وفق المعايير الدولية في إدارة وتشغيل المطارات.

من جانبه، أكد الأستاذ هشام مهران، الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، أن التعاون مع القابضة للمطارات يأتي في إطار دعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للمطارات، مشيرًا إلى أن الشركة توفر أيضًا خدمات الإنترنت اللاسلكي المجاني، ومحطات شحن الأجهزة الإلكترونية، وأكشاك الدعم الفني داخل مطار القاهرة الدولي. وأضاف مهران أن الشراكة تسعى إلى تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المسافرين، بما يسهم في تعزيز مكانة مطار القاهرة كمركز إقليمي يواكب التطورات التقنية العالمية.