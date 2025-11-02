تكنولوجيا: هاتف Redmi جديد من شاومي سيأتي ببطارية ضخمة سعتها 9000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المسرّب المعروف Digital Chat Station عبر منصة Weibo أن شركة شاومي تعمل حاليًا على تطوير هاتف جديد من سلسلة Redmi مزوّد ببطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير، مع دعم شحن سريع بقدرة 100 واط، ما يجعل الجهاز يبدو أكثر طموحًا من أي وقت مضى.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن شاومي تختبر نموذجًا أوليًا آخر ببطارية أكبر تصل إلى 10000 مللي أمبير، وهو ما قد يجعل الهاتف المرتقب واحدًا من أكثر هواتف السوق قدرة من حيث سعة البطارية.

بعض المصادر الصينية توقعت أن يكون هذا الهاتف هو Redmi Turbo 5، إلا أن ذلك يتعارض مع تسريبات سابقة تشير إلى أنه سيأتي ببطارية سعتها 7500 مللي أمبير فقط.

ورغم الحماس الكبير حول هذا الخبر، من غير المتوقع أن تصل النسخة العالمية من الهاتف بنفس السعة، إذ تميل شاومي عادةً إلى تقليل سعة البطاريات في الإصدارات الموجهة للأسواق الخارجية مقارنة بنسخ الصين، خصوصًا تلك التي تستخدم بطاريات السيليكون-الكربون.

