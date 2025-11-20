تكنولوجيا: أفضل ألعاب 2025 لهواتف وأجهزة أندرويد اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عبر متجر Play عن أفضل ألعاب أندرويد لعام 2025، مع التركيز على أداء المطورين، الابتكار في الألعاب، وتجربة المستخدم. القائمة تشمل ألعاب الهواتف الذكية مثل Google Pixel 10، بالإضافة إلى لعبة متوفرة على متجر Play لأجهزة ويندوز.

اختارت جوجل Pokémon TCG Pocket كأفضل لعبة للعام، حيث توفر تجربة رقمية أصيلة للعبة بطاقات التداول التقليدية مع متعة جمع البطاقات وفتح الحزم الرقمية.

أما أفضل لعبة متعددة الأجهزة فكانت Disney Speedstorm، التي تميزت بالأداء والتحكم السلس ودعم اللعب المشترك والتقدم عبر المنصات المختلفة.

من بين الفائزين الآخرين:

أفضل لعبة جماعية: Dunk City Dynasty

أفضل لعبة سريعة اللعب: Candy Crush Solitaire

أفضل لعبة مستقلة: Chants of Sennaar

أفضل قصة: Disco Elysium

أفضل سلسلة مستمرة: Wuthering Waves

أفضل لعبة ضمن اشتراك Google Play Pass: Dredge

أفضل لعبة على الحاسب ضمن Google Play Games: Odin: Valhalla Rising

