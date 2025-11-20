تكنولوجيا: إنتل تستعد للكشف عن معالجات Core Ultra 300 Panther Lake في CES 2026 بقوة جيل جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن إنتل كشفت في وقت سابق من هذا العام عن نظرة شاملة على منصة Panther Lake، ما زالت تفاصيل مهمة مثل أسماء الشرائح ومواصفاتها غير واضحة بالكامل.

ورغم ظهور بعض المعالجات في سجلات Geekbench، ما زال الالتباس قائمًا حول طريقة التسمية والمواصفات الدقيقة.

وكما كان متوقعًا، ستُعلن إنتل رسميًا عن منصة Panther Lake خلال معرض CES 2026. وستعرض الشركة شرائح Core Ultra 300 المخصصة للحواسب المحمولة في الخامس من يناير، الساعة 15:00 بتوقيت الساحل الهادئ، بقيادة جيم جونسون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم الحوسبة لدى إنتل.

وبناءً على نتائج الاختبارات التي قدّمتها إنتل نفسها إلى جانب تسريبات Geekbench، يبدو أن Panther Lake ستجلب قفزة كبيرة في أداء معالج الرسوميات، حيث يُتوقع أن تتفوق على Adreno X2 من كوالكوم ومعالجات RDNA 3.5 المدمجة داخل معالجات Gorgon Point من AMD. أما على مستوى أداء المعالج المركزي، فلا تشير المؤشرات الحالية إلى قفزة مماثلة.

حتى الآن، ظهرت شرائح Panther Lake في أجهزة محدودة مثل Samsung Galaxy Book6 Pro وAsus ROG Zephyrus G14، ومن المتوقع أن تنضم المزيد من الأجهزة قريبًا. وللمرة الأولى، يبدو أن بعض الحواسب الصغيرة mini-PC ستعتمد على هذه المنصة، كما ظهر في جهاز GMKtec EVO-T2 الذي تم الكشف عنه مؤخرًا.

