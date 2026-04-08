تكنولوجيا: تسريب: Redmi K90 Max قادم هذا الشهر مع مروحة تبريد ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد رئيس شاومي لو وي بينغ عبر Weibo أن ريدمي ستطلق هاتف Redmi K90 Max في وقت لاحق من هذا الشهر. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاسم الجديد للهاتف المنتظر Redmi K90 Ultra أو جهازًا مختلفًا تمامًا.

ويبرز الهاتف بنظام تبريد نشط يعتمد على مروحة مدمجة بقطر أكبر من الحلول المنافسة. وتصل كمية تدفق الهواء إلى 0.42 CFM، وهو ما تقول شاومي إنه أعلى بنسبة 30٪ مقارنة بالأجهزة الأخرى. كما تعمل المروحة بثلاث سرعات مختلفة، مع مستوى ضجيج منخفض يصل إلى 32 ديسيبل في أدنى وضع.

ووفقا للمعلومات الرسمية، يمكن لنظام التبريد خفض درجة حرارة الجهاز بنحو 10 درجات خلال 100 ثانية عند أقصى أداء. وعلى الرغم من وجود المروحة، سيحصل الهاتف على مقاومة IP66 وIP68 وIP69 ضد الغبار والماء.

وفتحت ريدمي باب الحجز المسبق في الصين مقابل 9.9 يوان فقط، مع وعد بالحصول على حزمة هدايا غامضة تصل قيمتها إلى 3600 يوان عند الإطلاق. ومن المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

