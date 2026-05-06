تكنولوجيا: تسريب داخل One UI 9 يكشف تفاصيل هواتف سامسونج القابلة للطي القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف تسريبات جديدة من داخل واجهة One UI 9 عن لمحات أولية لهواتف سامسونج القابلة للطي القادمة، وعلى رأسها Galaxy Z Fold8 وGalaxy Wide Fold.

وتُظهر الصور المسربة تصميم Galaxy Wide Fold، والذي يأتي بشاشة خارجية أعرض نسبيًا مع ثقب صغير للكاميرا، إلى جانب وحدة تصوير مزدوجة داخل جزيرة عمودية.

وتشير التوقعات إلى أبعاد تبلغ 123.9 × 164.4 × 4.3 مم عند الفتح، و123.9 × 82.2 × 9.8 مم عند الطي، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 4.7:3 للشاشة الخارجية و4:3 للشاشة الداخلية.

أما Galaxy Z Fold8، فيحافظ على تصميم قريب من الجيل السابق، حيث يأتي بشاشة خارجية طويلة ونحيفة، مع نظام كاميرات ثلاثي في الخلف.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن الهاتفين خلال شهر يوليو، إلى جانب Galaxy Z Flip8، ضمن الجيل الجديد من أجهزتها القابلة للطي.

