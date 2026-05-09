تكنولوجيا: vivo تعيد إحياء سلسلة هواتف متوسطة توقفت منذ سنوات وفق تسريب جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد vivo لإحياء سلسلة S المتوسطة بعد توقف دام لسنوات، وفقًا لتسريب جديد يشير إلى عودة محتملة في عام 2026.

وكانت الشركة قد أطلقت أول هاتف من سلسلة S1 في يوليو 2019، بينما جاء آخر إصدار وهو S1 Prime في أغسطس 2020، قبل أن تتوقف السلسلة تمامًا.

ومع ذلك، تشير التسريبات الجديدة إلى أن vivo تعمل على إطلاق سلسلة S2 موجهة للسوق الهندي، رغم عدم وضوح عدد الأجهزة ضمن هذه الفئة حتى الآن.

وعلى الرغم من غياب أي تفاصيل حول المواصفات، فإن المعلومات المتوفرة حتى الآن توضح أن هواتف S2 ستكون ضمن الفئة المتوسطة السعر.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مع ظهور المزيد من التسريبات.

هيثم هارون

