تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف أغطية Galaxy Z Fold 8 Wide للبيع قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تظهر أغطية الحماية الخاصة بهاتف Galaxy Z Fold 8 Wide على منصة Alibaba قبل الإعلان الرسمي عن الجهاز، في تسريب جديد يكشف ملامح التصميم القادم من سامسونج.

وتؤكد الصور المسربة توجه الشركة نحو تصميم أعرض بنسبة شاشة داخلية أقرب إلى 4:3، بدلًا من التصميم الطويل والنحيف الذي اشتهرت به سلسلة Fold خلال السنوات الماضية.

ووفقًا للتقارير السابقة، سيأتي إصدار “Wide” بطول أقصر يبلغ 123.9 مم فقط، مع هيكل فائق النحافة يصل إلى 4.3 مم عند فتح الجهاز، ما يجعله أنحف من بعض المنافسين مثل Huawei Pura X Max.

كما تشير التسريبات إلى اعتماد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب شاشة OLED قابلة للطي بتجعد شبه غير ملحوظ.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج رسميًا عن Galaxy Z Fold 8 Wide خلال حدث Galaxy Unpacked يوم 22 يوليو في لندن.

هيثم هارون

