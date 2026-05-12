تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف غياب ميزة منتظرة عن Apple Watch Series 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تقارير حديثة إلى أن ساعة Apple Watch Series 12 قد لا تحصل على الميزة المنتظرة منذ فترة طويلة، رغم التوقعات السابقة بإضافتها ضمن الجيل الجديد.

فقد كانت تسريبات برمجية قد كشفت العام الماضي أن أبل تختبر دمج مستشعر بصمة Touch ID في الساعة الذكية، سواء داخل الشاشة نفسها أو ضمن الزر الجانبي. إلا أن معلومات جديدة من المسرّب Instant Digital تشير إلى أن الشركة تخلّت عن هذه الفكرة في الوقت الحالي.

ويرجع هذا القرار إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، إلى جانب الحاجة لمساحة إضافية داخل الهيكل الصغير للساعة.

وبدلًا من ذلك، تفضّل أبل استغلال هذه المساحة لبطارية أكبر، مع عدم وضوح ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تحسين عمر البطارية أو مجرد دعم ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تستهلك طاقة أعلى.

وكان الهدف من مستشعر البصمة هو تسهيل فتح القفل وإجراء المدفوعات بدون إدخال رمز PIN، عبر الاعتماد على التحقق البيومتري.

ومع ذلك، تعتمد Apple Watch بالفعل على ميزة فتح القفل التلقائي عند استخدام iPhone مع Face ID، ما يجعل إضافة المستشعر أقل تأثيرًا من حيث الفائدة العملية.

وفي السياق نفسه، أشار المسرّب إلى أن أبل تعمل على مستشعرات أكثر تطورًا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتشمل الشائعات تطوير مستشعر لقياس مستوى السكر في الدم، وآخر محسّن لقياس ضغط الدم، إلا أنه من غير المتوقع أن تكون جاهزة للإطلاق مع Apple Watch Series 12 المرتقب في سبتمبر.

حتى الآن، لا تزال تفاصيل التحسينات النهائية للجيل القادم غير مؤكدة.

