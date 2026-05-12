تكنولوجيا: هاتف Galaxy S27 قد يعتمد على شاشات مصنّعة في الصين وفق تسريبات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ ظهور تسريبات جديدة عبر الإنترنت حول سلسلة Galaxy S27، رغم أن موعد إطلاقها لا يزال بعيدًا. وبينما تشير بعض التقارير إلى حصول الهاتف على تحسينات واضحة في الكاميرا مع إعادة تصميم وحدة التصوير، فإن تقريرًا جديدًا يكشف أن أحد أهم عناصر الجهاز قد يشهد تغييرًا غير متوقع.

وفقًا لما نشره موقع ZDNet Korea، قد تعتمد سامسونج على شاشات من شركة BOE الصينية في بعض نسخ Galaxy S27، مع ترجيح أن يكون ذلك في الإصدار الأساسي تحديدًا، في محاولة للحفاظ على تكلفة إنتاج أقل دون التخلي الكامل عن شاشاتها الداخلية.

ومن خلال هذا التوجه، قد تتمكن سامسونج من موازنة ارتفاع تكاليف المكونات الأخرى، خصوصًا الذاكرة، مما يتيح تسعير النسخة الأساسية بشكل أكثر تنافسية. كما أن استخدام شاشات أقل تكلفة قد ينعكس أيضًا على تقليل الضغط على إنتاج Samsung Display نفسها.

لكن في المقابل، قد يؤدي هذا التغيير إلى تفاوت في تجربة المستخدم بين الإصدارات المختلفة من السلسلة. إذ من المتوقع أن يحصل Galaxy S27 الأساسي على شاشة ومعالج مختلفين مقارنة بإصدار Ultra، وهو ما قد يخلق فروقًا ملحوظة في جودة العرض وسلاسة الحركة، حتى وإن كانت شاشات BOE قادرة على منافسة نظيراتها من سامسونج في بعض الجوانب.

ومع ذلك، لا يزال من المبكر الجزم بهذه المعلومات بشكل نهائي، خاصة أنها تستند إلى تقارير من سلسلة التوريد.

ورغم ذلك، لا يُعد هذا الاتجاه غريبًا على سامسونج، التي سبق وأن اعتمدت على BOE ومصادر أخرى مثل TCL CSOT في بعض أجهزتها، ما يجعل هذا السيناريو واردًا ضمن استراتيجيتها المستقبلية.

