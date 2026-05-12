تكنولوجيا: تسريبات تكشف تصميم ومواصفات Sony Xperia 1 VIII قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصلت التسريبات حول هاتف Sony Xperia 1 VIII قبل يوم واحد فقط من الإطلاق الرسمي، إذ ظهرت صور جديدة تبدو رسمية تكشف تصميم الجهاز وألوانه الأساسية.

وسيأتي الهاتف بثلاثة ألوان عند الإطلاق هي الأسود الجرافيتي، والفضي، والأحمر الداكن، بينما تشير الشائعات إلى احتمال طرح نسخة ذهبية بشكل حصري لاحقًا.

وتُظهر الصور اعتماد سوني على تصميم جديد لوحدة الكاميرات الخلفية التي تضم ثلاثة مستشعرات. ووفقًا لأحدث التسريبات، سيحصل الهاتف على كاميرا واسعة جدًا بعدسة 16 مم، وكاميرا رئيسية بعدسة 24 مم، إضافة إلى كاميرا تيليفوتو بعدسة 70 مم، مع مستشعر يُقال إن حجمه يتراوح بين 1/3 و1/2 بوصة تقريبًا.

ورغم التغييرات الخلفية، حافظت سوني على هويتها المعتادة في الواجهة الأمامية، إذ يأتي الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.5 بوصة بتصميم طويل ونحيف، مع استمرار وجود الحواف العلوية والسفلية التقليدية. كما سيحتفظ الجهاز بمنفذ 3.5 مم للسماعات، وهو ما أكدته سابقًا تسريبات هيئة FCC.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر Xperia 1 VIII من أكثر من 1800 يورو في ألمانيا و1700 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، مع احتمالية تضمين سماعات Sony WH-1000XM6 ضمن الحزمة. ومن المنتظر الكشف عن السعر الرسمي النهائي خلال حدث الإطلاق غدًا، على أن تبدأ الشحنات الأولى في 26 يونيو.

