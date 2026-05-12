تكنولوجيا: تسريبات تكشف تصميم سماعات Sony WH-1000X الجديدة قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سوني للكشف عن إصدار جديد من سماعاتها الرائدة لعزل الضوضاء، بعدما أطلقت WH-1000XM6 في مايو 2025. ووفقًا لأحدث التسريبات، تعمل الشركة حاليًا على تقديم سماعات جديدة تحمل اسم The ColleXion.

وتُظهر الصور المسربة أن السماعات ستتوفر باللونين الأسود والأبيض، مع بعض التغييرات الملحوظة في التصميم مقارنة بسلسلة WH-1000XM6، أبرزها إعادة تصميم المفصلات واستخدام خامات مختلفة في الأكواب الخارجية.

كما تشير التسريبات إلى احتمال استبدال الطبقة البلاستيكية غير اللامعة المستخدمة في الجيل السابق بلمسة تشبه الجلد الصناعي، ما يمنح السماعات مظهرًا أكثر فخامة. وبالطبع، ستحتفظ بمنفذ USB-C للشحن الموجود في الجهة اليمنى.

وبحسب الشائعات، قد يصل سعر سماعات The ColleXion إلى 649 دولارًا، ما يعني أنها لن تكون بديلًا مباشرًا لسلسلة WH-1000XM6، بل خيارًا أكثر فخامة ضمن تشكيلة سوني الصوتية.

المصدر