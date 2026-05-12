تكنولوجيا: هواوي تحدد موعد مؤتمر المطورين HDC 2026 وتبدأ بيع التذاكر

Sultan Alqahtani

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هواوي لعقد مؤتمر المطورين السنوي HDC 2026 خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو، مع بدء طرح دفعات جديدة من التذاكر يومي 13 و20 مايو بعد نفاد تذاكر الحجز المبكر التي طُرحت في نهاية أبريل.

وتبدأ أسعار التذاكر من 88 يوانًا صينيًا للطلاب لحضور يوم واحد، بينما تبدأ أسعار التذاكر العادية من 198 يوانًا. كما توفر الشركة باقات لحضور يومين أو المؤتمر بالكامل، مع خيارات أغلى تتضمن مقاعد مميزة ومزايا إضافية للحضور.

ومن المتوقع أن تكشف هواوي خلال الحدث عن الجيل الجديد من نظام HarmonyOS، والذي يُرجح أن يحمل اسم HarmonyOS Next، إلى جانب استعراض أحدث التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتوسّع منظومة النظام.

كما تشير المعلومات الرسمية إلى أن هواوي ستركّز هذا العام على تحسين تكامل النظام مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تقديم مزايا جديدة للمطورين والأجهزة الذكية.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

