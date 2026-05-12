تكنولوجيا: يوجرين تستعد لإطلاق نسخة مطورة من شاحنها القوي بأربعة منافذ وقدرة 200 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد يوجرين لإطلاق نسخة مطورة وجديدة كليا من شاحنها القوي نيكسود بقدرة 200 واط داخل الأسواق الأمريكية حيث ظهر هذا الإصدار المحدث مؤخرا ضمن إدراج جديد على متجر أمازون ليحل محل الجيل الأول الذي تم إطلاقه خلال عام 2025 والذي واجه بعض الانتقادات من المستخدمين بسبب مشاكل تقنية مزعجة مثل ارتفاع درجة الحرارة وعدم استقرار مخرجات الطاقة وتأتي هذه الخطوة الهامة بعد ظهور إدراجات مشابهة للمنتج عبر بعض الدول الأوروبية وتأكيد رسمي من الشركة عبر منصة ريديت بأن هذا الإصدار يمثل ترقية شاملة تهدف إلى معالجة كافة العيوب السابقة وتقديم تجربة شحن موثوقة ومستقرة للأجهزة الذكية

وتم تسعير هذا الشاحن المطور بمبلغ 100 دولارا وهو نفس السعر الرسمي للإصدار الأصلي عند إطلاقه ويجب على العملاء الانتباه إلى أن مواعيد التسليم المتوقعة للنسخة الجديدة تتراوح بين أوائل شهر يونيو وأوائل شهر يوليو من عام 2026 وبنفس الوقت يتوفر الإصدار القديم حاليا بسعر مخفض يبلغ 60 دولارا لأعضاء خدمة برايم مما يوفر خيارا أرخص لمن لا يمانع استخدام الجيل السابق ولكن الإصدار الجديد يظل الخيار الأفضل والمضمون لتجنب مشاكل ارتفاع الحرارة أثناء شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة التي تضم سعة ضخمة من أي ذاكرة عشوائية وتتطلب طاقة مستقرة

ويتميز شاحن يوجرين نيكسود الجديد باحتوائه على 4 منافذ متنوعة تشمل 3 منافذ من نوع USB-C توفر طاقة تبلغ 140 واط و 100 واط و 30 واط على التوالي وباستخدام المنفذ الأول يمكنك شحن جهاز ماك بوك برو 16 بنسبة تصل إلى 50% خلال أقل من 30 دقيقة أو استخدام أول منفذين لشحن جهازي كمبيوتر محمول بوقت واحد بقدرة 100 واط لكل منهما بينما يوفر المنفذ الرابع طاقة قصوى تبلغ 22 فاصلة 5 واط ويحافظ الشاحن على نفس التصميم الأنيق بطلاء معدني رمادي داكن وبأبعاد مدمجة تبلغ 76 x 76 x 36 مليمتر ليجمع بين الأداء الجبار والتصميم العملي