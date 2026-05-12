تكنولوجيا: تفعيل التشفير الكامل لرسائل RCS بين آيفون وأجهزة اندرويد رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فعّلت أبل رسميًا ميزة التشفير الكامل لرسائل RCS بين أجهزة آيفون وهواتف اندرويد، وذلك مع إطلاق تحديث iOS 26.5، بعد سنوات من الانتظار منذ دعم التقنية لأول مرة في iOS 18 أواخر عام 2024.

وفي السابق، كانت رسائل RCS المتبادلة بين آيفون واندرويد تفتقر إلى التشفير الكامل بين الطرفين، لكن التحديث الجديد غيّر ذلك بالتعاون مع جوجل، التي أكدت بدورها أن مستخدمي أحدث إصدار من تطبيق Google Messages على اندرويد أصبح بإمكانهم إرسال واستقبال رسائل مشفرة بالكامل مع مستخدمي آيفون العاملين بنظام iOS 26.5.

وتعني ميزة التشفير الكامل أن الرسائل لا يمكن قراءتها أثناء انتقالها بين الأجهزة، حيث تظل محمية من أي جهة خارجية. كما سيظهر رمز قفل جديد داخل محادثات RCS للدلالة على أن التشفير مفعل.

وسيتم تفعيل التشفير تلقائيًا في المحادثات الجديدة، بينما ستُفعّل الميزة تدريجيًا للمحادثات الحالية. ومع ذلك، لا تزال الميزة مدعومة عبر شركات اتصالات محددة فقط بحسب قائمة أبل الرسمية.

المصدر