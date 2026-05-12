تكنولوجيا: أبل تستعد لتحسين واجهة Liquid Glass وإضافة ميزات جديدة داخل تحديث macOS 27

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لإجراء تحسينات كبيرة على تصميم Liquid Glass المثير للجدل الذي ظهر مسبقا على هواتف آيفون وبدا غير متناسق بعض الشيء عند تطبيقه على أجهزة ماك حيث تكشف التسريبات أن نظام التشغيل القادم macOS 27 سيقدم حلا لهذه المشكلة خلال الأشهر القليلة القادمة وكان الإصدار السابق macOS 26 قد جلب لغة تصميم حديثة تقترب أكثر من نظام تشغيل الهواتف ولكن هذا المظهر لم يبد أنيقا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة مثل ماك بوك إير نظرا لافتقار هذه الأجهزة إلى شاشات أوليد عالية التباين وعدم امتلاكها لمستشعرات حركة قادرة على تعديل تأثيرات الإضاءة بمهارة عند تحريك الجهاز يمينا ويسارا

ووفقا لتقرير جديد لم يتمكن مهندسو البرمجيات داخل شركة أبل من تنفيذ التصميم بالضبط كما خطط له المصممون سابقا لذلك سيركز التحديث الجديد على إدخال تحسينات ملحوظة خاصة بخصوص تأثيرات الشفافية والظلال مما سيعزز بنسبة 100% من قدرة المستخدمين على قراءة العناصر بوضوح مثل الأشرطة الجانبية أو الإعدادات السريعة داخل مركز التحكم وتخطط الشركة لتنظيف التصميم العام واستغلال هذه الفرصة لإجراء العديد من التحسينات التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء العام والقضاء على الأخطاء البرمجية المزعجة التي تستهلك جزءا كبيرا من أي ذاكرة عشوائية مما يضمن تجربة استخدام أكثر استقرارا وسلاسة

وإلى جانب هذه التحسينات المرئية والبرمجية سيقدم التحديث الجديد مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة وعلى رأسها تطبيق سيري جديد كليا ليصبح المساعد الصوتي أقرب بكثير إلى روبوتات الدردشة الذكية مثل ChatGPT ليقدم إجابات أكثر دقة وتفاعلا كما سيحصل متصفح الويب سفاري التابع للشركة على قدرات جديدة تتيح له فرز علامات التبويب المفتوحة وترتيبها داخل مجموعات بشكل تلقائي وذكي ومن المتوقع أن يتم الكشف عن نظام macOS 27 رسميا خلال مؤتمر المطورين العالمي الذي سيعقد خلال شهر يونيو من عام 2026 على أن يتم الإصدار النهائي للمستخدمين بحلول شهر سبتمبر أو أكتوبر