تكنولوجيا: ميزة جديدة على بلايستيشن 5 تكشف أعداد اللاعبين في أشهر الألعاب لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سوني اختبار تحديث جديد لواجهة PS5 يتيح عرض أعداد اللاعبين النشطين في أبرز ألعاب بلايستيشن، في خطوة تشبه بيانات المستخدمين المتزامنين المتوفرة على منصة Steam.

وتظهر الميزة الجديدة داخل قسم Welcome Hub، حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة قائمة تضم أكثر 10 ألعاب شعبية خلال الأسبوع، إلى جانب الألعاب الأكثر انتشارًا حاليًا، مع إظهار عدد اللاعبين لكل عنوان.

ووفقًا للبيانات التي ظهرت خلال الاختبارات، تصدرت Fortnite القائمة بأكثر من 14.6 مليون لاعب خلال آخر 7 أيام، بينما سجلت ألعاب مثل GTA 5 وCall of Duty وMinecraft أرقامًا تقارب 5 ملايين لاعب.

ورغم ذلك، لا تشمل القوائم جميع ألعاب PS5، إذ تغيب بعض العناوين الضخمة مثل Roblox وألعاب رياضية خدمية مثل NBA 2K، ما يشير إلى احتمال اعتماد سوني على عوامل معينة مثل الإيرادات أو مشاركة الناشرين في النظام الجديد.

وقد تساعد هذه الخطوة اللاعبين والمحللين على فهم شعبية الألعاب بشكل أوضح، خاصة أن بيانات المستخدمين على منصات الألعاب المنزلية كانت دائمًا أقل شفافية مقارنة بمنصة Steam.

