تكنولوجيا: ديل تطلق حاسوبها المحمول الجديد بحجم 16 بوصة عالميا بشاشة OLED ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعالجات Intel Panther Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ديل حاسوبها المحمول الجديد بحجم 16 بوصة عالميا حيث يباع الجهاز مزودا بمعالجات Intel Panther Lake وسعة تصل إلى 32 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية ويمكن تخصيص جهاز Dell 16S بمعالج يصل إلى Core Ultra 9 386H وشاشة OLED توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة عرض تبلغ 1800 بكسل وتوسع الشركة تشكيلة حواسيبها الاستهلاكية بهذا الإصدار الذي يحل محل جهاز Dell 16 Plus الذي قمنا بمراجعته خلال شهر يونيو من عام 2025 والذي يباع حاليا بمبلغ 988 دولارا ورغم اعتماد الإصدار السابق على معالجات Lunar Lake فقد انتقل الطراز الجديد لمنصة Intel الأحدث ويتميز ببطارية تبلغ قدرتها 70 واط بالساعة لتقديم ترقية بنسبة 9% مقارنة ببطارية الإصدار السابق البالغة 64 واط بالساعة

وتقصر ديل حاليا جهاز Dell 16S على معالجات Core Ultra 5 322 و Core Ultra 7 355 و Core Ultra 9 386H داخل أمريكا الشمالية بينما تلقت أوروبا تكوينات Core Ultra 5 322 و Core Ultra 7 355 فقط وتؤكد ديل قدوم إصدارات Core Ultra 5 336H و Core Ultra 7 356H و Core Ultra X7 358H قريبا رغم أن الأخير فقط يضم رسوميات Intel Arc B390 وتتوفر لوحة IPS بدقة 1600 بكسل فقط داخل أوروبا بحد أقصى للسطوع يبلغ 500 شمعة وتغطية لونية بنسبة 100% لمعيار sRGB ومعدل تحديث متغير بين 48 و 120 هرتز وبالمقابل وصلت 4 خيارات للشاشات إلى أمريكا الشمالية تشمل لوحة IPS أرخص بدقة 1200 بكسل وسطوع 400 شمعة وتغطية بنسبة 45% لمعيار NTSC ومعدل تحديث بين 48 و 60 هرتز وكبديل يمكن اختيار لوحة OLED بدقة 1800 بكسل تعادل 2.8 K تقفز بتغطية الألوان بنسبة 100% لمعيار DCI P3 ومعدل تحديث بين 48 و 120 هرتز ولكن مع سطوع يبلغ 400 شمعة كحد أقصى

وتطرح ديل حاسوبها المحمول الجديد بأسعار تبدأ من 1319 دولارا داخل الولايات المتحدة لتكوين يضم معالج Core Ultra 5 322 وسعة 16 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت وشاشة IPS بدقة 1200 بكسل وبالمقارنة يباع تكوين مشابه بشاشة IPS بدقة 1600 بكسل بمبلغ 1199 جنيها إسترلينيا داخل المملكة المتحدة ومبلغ 1349 يورو داخل منطقة اليورو وللتوضيح تبلغ تكلفة جهاز Dell 16S حوالي 2119 دولارا بحالته المجهزة بالكامل بسعة 32 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية ومعالج Core Ultra 9 386H وشاشة OLED بدقة 1800 بكسل ولم تؤكد الشركة حتى الآن أسعار الطرز المزودة بمعالجات Core Ultra X7 358H لتترك الباب مفتوحا أمام المزيد من الخيارات المستقبلية