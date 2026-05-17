تكنولوجيا: موتورولا تستعد لإطلاق هاتفين ذكيين جديدين بأسعار اقتصادية قريبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت موتورولا رسميا استعدادها لإطلاق هاتفين جديدين هما Moto G37 Power و Moto G37 داخل السوق الهندية بحلول يوم 19 مايو القادم وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الإطلاق السابق داخل أوروبا خلال الشهر الماضي حيث تسعى الشركة لتعزيز تواجدها ضمن فئة الهواتف الاقتصادية وسيعمل كلا الهاتفين بواسطة معالج MediaTek Dimensity 6300 القوي وتتميز الأجهزة بتوفير طاقة هائلة للمستخدمين لضمان العمل طوال اليوم بكفاءة تبلغ نسبتها 100% ويأتي هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من إطلاق الشركة لأول هاتف قابل للطي بتصميم الكتاب يحمل اسم Razr Fold داخل الأسواق الهندية

وتحتفظ الإصدارات الهندية بمعظم المواصفات التقنية الخاصة بالنسخ العالمية حيث سيأتي هاتف Moto G37 بشاشة متطورة من نوع LCD يبلغ مقاسها 6.67 بوصة لتقديم دقة عرض رائعة من نوع FHD Plus بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز و سيعتمد هذا الهاتف الاقتصادي على معالج MediaTek Dimensity 6300 مقترنا بسعة تبلغ 4 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية لتوفير استجابة سريعة ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة micro SD مما يتيح لك حفظ آلاف الصور ومقاطع الفيديو بأبعاد مختلفة مثل 1920 x 1080 بكسل بكل سهولة

ويستمد هاتف Moto G37 طاقته من بطارية تبلغ سعتها 5200 مللي أمبير ويعمل بنظام تشغيل Android 16 ويضم كاميرا خلفية مزدوجة تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر إضاءة وتشمل الميزات الأخرى مكبرات صوت ستيريو وحماية من نوع Gorilla Glass 7i وشهادة MIL STD 810H ومنفذ 3.5 mm jack ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان من اختيار Pantone وبالمقابل سيحتفظ هاتف Moto G37 Power بنفس المواصفات ولكنه سيتميز ببطارية أضخم تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 30 واط ويمكن استخدام شاحن مثل Ugreen Nexode الذي يباع بمبلغ 13.81 دولارا ورغم عدم الكشف عن الأسعار الرسمية حتى الآن إلا أن كلا الهاتفين سيتوفران للشراء عبر متجر Motorola الرسمي ومنصة Flipkart ومتاجر التجزئة المعتمدة