تكنولوجيا: شركة Alienware تطلق حواسيب ألعاب محمولة جديدة بحجم 15 بوصة وشاشات بمعدل تحديث يبلغ 165 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Alienware زوجا جديدا من حواسيب الألعاب المحمولة بحجم 15 بوصة عالميا حيث تأتي أجهزة Alienware 15 الجديدة مزودة بشاشات بمعدل تحديث يبلغ 165 هرتز وتقدم خيارات متنوعة من بطاقات الرسوميات Nvidia GeForce RTX 50 Series إلى جانب بطاقات GeForce RTX 4050 و GeForce RTX 3050 كخيارات اقتصادية وبعد مراجعة أجهزة Alienware 16 Area 51 و 16X Aurora التي تباع بمبلغ 2189 دولارا والتي تعد خيارات باهظة الثمن استجابت الشركة بإطلاق هذه الأجهزة الجديدة وتحديدا طرازي Alienware 15 DA15260 و DA15265 اللذين يعتمدان على معالجات AMD Hawk Point و Intel Raptor Lake H على التوالي

ورغم أن Dell تقدم خيارات متعددة للمعالجات وبطاقات الرسوميات إلا أن الطرازين يأتيان بخيار واحد فقط للشاشة وتوضح الشركة أن لوحة IPS التي يبلغ مقاسها 15.3 بوصة توفر دقة عرض تبلغ 1920 x 1200 بكسل بنسبة أبعاد تبلغ 16 x 10 مع معدل تحديث يبلغ 165 هرتز ودعم تقنية AMD FreeSync وللأسف يبلغ الحد الأقصى لسطوع الشاشة 300 شمعة فقط مع تغطية لونية بنسبة 62.5% لمعيار sRGB ويتميز الحواسيب بسعة ممتازة من أي ذاكرة عشوائية من نوع DDR5 5600 مع مساحة تخزين PCIe 4.0 وبطاريات بقدرة 70 واط بالساعة ويمكن تزويد طراز DA15265 ببطارية 54 واط بالساعة عند الحاجة وتوفر الشركة هذا الطراز ببطاقات Nvidia GeForce RTX 3050 و GeForce RTX 4050 بينما يتوفر طراز DA15260 ببطاقات GeForce RTX 5050 و GeForce RTX 5060

ويبدأ سعر طراز DA15265 من 998 يورو داخل منطقة اليورو و 879 جنيها إسترلينيا داخل المملكة المتحدة ويشمل معالج Ryzen 5 220 وبطاقة GeForce RTX 3050 وسعة 8 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين SSD تبلغ 512 جيجابايت ويبدأ سعر الجهاز من 1299 دولارا داخل الولايات المتحدة بفضل تزويده ببطاقة GeForce RTX 4050 وسعة 16 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية ولم توضح الشركة موعد توفير خيارات GeForce RTX 3050 داخل أمريكا الشمالية وبالمقابل يبدأ طراز DA15260 بمعالج Core 7 240H وبطاقة GeForce RTX 5050 وسعة 8 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية ومساحة 512 جيجابايت للتخزين وتبلغ تكلفة هذا التكوين 1429 يورو ضمن منطقة اليورو و 1249 جنيها إسترلينيا داخل بريطانيا و 1499 دولارا داخل أمريكا ويمكن زيارة موقع Dell للمزيد من التفاصيل