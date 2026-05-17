تكنولوجيا: شركة Govee تطلق مصابيح مسارات خارجية ذكية وعالية السطوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوفي مصابيح المسارات الخارجية الجديدة Outdoor Cylinder Pathway Lights داخل الأسواق الأمريكية لتقديم إضاءة ذكية وعالية السطوع تناسب جميع الظروف الجوية بفضل تصنيف IP67 المقاوم للماء والغبار وتم الإعلان عن هذا المنتج الذكي خلال شهر يناير من عام 2026 ليطرح للمستخدمين تأثيرات إضاءة بيضاء وملونة رائعة مع إمكانية المزامنة مع الموسيقى وتدعم هذه المصابيح معيار Matter الذكي مما يتيح التحكم بها بسهولة عبر الأوامر الصوتية وتباع هذه المصابيح بأسعار تبدأ من 100دولارا للمجموعة المكونة من 4 قطع بينما يبلغ سعر المجموعة المكونة من 8 قطع حوالي 170دولارا

وتعتمد مصابيح Outdoor Cylinder Pathway Lights على مصدر إضاءة من نوع RGBWIC LED يمنح للمستخدمين الاختيار بين أكثر من 16 مليون لون مختلف لتقديم تجربة بصرية مذهلة بنسبة 100% ويقال إن كل مصباح على شكل أنبوب ينتج سطوعا يصل إلى 425 لومن ليضيء جميع الاتجاهات وتستقر هذه المصابيح فوق أعمدة يبلغ طولها 1.15 قدم وهو ما يعادل 35 سنتيمتر تقريبا مع أوتاد أرضية لتركيبها بإحكام وتتطلب معالجة الأوامر الذكية الخاصة بهذه المصابيح الاعتماد على سعة بسيطة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة لضمان سرعة الاستجابة

وبفضل دعم اتصال Wi-Fi و Bluetooth يمكن التحكم بهذه المصابيح الذكية عن بعد عبر تطبيق Govee Home أو باستخدام الأوامر الصوتية السريعة ويضمن دعم معيار Matter توافقها التام للعمل مع منتجات الأنظمة البيئية الذكية الأخرى للمنازل ويطرح التطبيق للمستخدمين أكثر من 60 وضعا للمشاهد المحددة مسبقا ولم توضح شركة Govee حتى الآن موعد إصدار هذه المصابيح الذكية داخل الأسواق الأوروبية