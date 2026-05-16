تكنولوجيا: شاومي تطلق سماعة بلوتوث اقتصادية في أوروبا ببطارية تدوم 10 ساعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توسع شاومي طرح سماعة Bluetooth Speaker Essential الاقتصادية في أسواق الاتحاد الأوروبي، بعد إطلاقها أولًا في المملكة المتحدة الشهر الماضي بسعر يبلغ 12.99 جنيهًا إسترلينيًا.

ومع دخولها أسواق منطقة اليورو، ظهرت السماعة بأسعار متفاوتة من دولة لأخرى، رغم أنها تحمل المواصفات نفسها تقريبًا. وتعتمد السماعة على اتصال Bluetooth 6.0، وتأتي ببطارية سعتها 1000 مللي أمبير توفر حتى 10 ساعات من التشغيل عند مستوى صوت 40%.

كما تضم السماعة وحدة صوت بحجم 1.5 بوصة مع مشعّ صوتي سلبي، ما يمنحها قدرة إخراج تصل إلى 5 واط، بينما تنخفض مدة التشغيل إلى نحو 2.5 ساعة فقط عند رفع الصوت إلى الحد الأقصى.

ومن ناحية التسعير، تُباع السماعة في إسبانيا بسعر 13.99 يورو بلون أخضر فقط، بينما يصل سعرها في بلجيكا إلى نحو 14.99 يورو مع توفر اللونين الأسود والأخضر. أما في ألمانيا، فقد ارتفع السعر إلى 19.99 يورو، أي بفارق يقارب 42% مقارنة بإسبانيا.

ورغم هذا التفاوت، تستهدف شاومي من خلال هذا الطرح شريحة المستخدمين الباحثين عن خيار اقتصادي مع مواصفات أساسية مقبولة للاستخدام اليومي.

