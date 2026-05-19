تكنولوجيا: RedMagic تطلق بنك طاقة Deuterium Power Card Pro النحيف الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت RedMagic بنك الطاقة المغناطيسي الجديد Deuterium Power Card Pro داخل الصين حيث يقدم هذا الملحق الجديد للشحن مخرجات سلكية ولاسلكية بتصميم نحيف وشاشة أكبر وتم إطلاقه مؤخرا جنبا إلى جنب مع سلسلة هواتف 11S Pro وجهاز Gaming Tablet 5 Pro اللوحي المخصص للألعاب لتقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية احتياجات المستخدمين

ويقال إن بنك الطاقة الجديد من شركة RedMagic أسرع وأنحف وأكثر أمانا مقارنة بالطرازات الأقدم حيث يقدم سرعة شحن تتفوق بأربع أضعاف على الأجيال السابقة ويوفر الجهاز على أحد الجانبين لوحة شحن لاسلكية توفر طاقة تصل إلى 25 واط للأجهزة المتوافقة ووفقا لشركة يظل الطراز باردا عند استخدام الشاحن اللاسلكي ويوفر أيضا مخرجا سلكيا بطاقة تصل إلى 45 واط ورغم عدم تأكيد تفاصيل المنفذ حتى الآن إلا أن تصميمه الذكي يسمح بمعالجة الطاقة بكفاءة ولا يتطلب الأمر وجود سعة معينة من أي ذاكرة عشوائية داخل الهاتف المتصل لتبدأ عملية الشحن بأبعاد متناسقة تبلغ 150.5×70.5 مليمتر لتسهيل حمله

ويبدو أن الملحق سيتوفر بخيارين لسعة البطارية يبلغان 5000 و 10000 مللي أمبير وتوجد بالواجهة الأمامية شاشة مستطيلة تعرض مستوى البطارية المتبقي ومعلومات الشحن وتشمل الميزات الأخرى وضع طيران بلمسة واحدة وأدوات مراقبة الأمان المعتمدة على تقنيات AI الذكية بالإضافة إلى هيكل معدني نحيف نسبيا ومصنوع من السبائك المعدنية وصرحت RedMagic أنه سيتم إصدار بنك الطاقة قريبا داخل الصين دون إعطاء تاريخ إصدار دقيق كما أن أسعاره لا تزال غير معروفة حتى الآن لتبقى كافة التفاصيل قيد الانتظار خلال الفترة القادمة