تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبا محمولا جديدا بحجم 16 بوصة بشاشة يبلغ معدل تحديثها 120 هرتز وسعة 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومعالجات إنتل Panther Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو حاسوبها المحمول الجديد بحجم 16 بوصة والذي يتميز بمعالجات إنتل المتطورة من نوع Panther Lake ويتوفر جهاز ThinkBook 16 Gen 9 IPL بسعة تصل إلى 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية وشاشة مذهلة توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ويمكن تزويده باتصال Wi Fi 7 وبطارية تبلغ قدرتها 71 واط بالساعة وبدأت لينوفو أخيرا ببيع الإصدار الجديد بعد أن أطلقت سابقا إصدارات تعتمد على معالجات AMD Hawk Point و Intel Raptor Lake وفي شهر فبراير الماضي لاحظنا إضافة الطراز الجديد إلى موقع PSREF الخاص بشركة لينوفو مع المعالجات الأحدث لتقديم أداء يتفوق بأربع أضعاف على الأجيال القديمة ولتلبية احتياجات المستخدمين بنسبة 100%

ورغم الاسم يتخلف جهاز ThinkBook 16 Gen 9 IPL فعليا عن طرز Gen 8 الأقدم المزودة بمعالجات Arrow Lake والتي تباع حاليا بمبلغ 1199 دولارا وفي الواقع يقدم معالجا Core Ultra 5 325 و Core Ultra 7 355 أداء أقل باختباراتنا من معالج Core 7 240H وبغض النظر عن ذلك يمكن تزويد الحاسوب الجديد بسعة 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع DDR5 5600 قابلة للترقية ومساحة تخزين قابلة للترقية بفضل فتحات M 2 2242 و M 2 2280 وتوفر لينوفو بطاريات بقدرة 48 واط بالساعة أو 71 واط بالساعة واتصال Wi Fi 6 أو Wi Fi 7 وقارئ بصمات أصابع اختياري ويأتي الحاسوب بكاميرا دقتها 5 ميجابكسل يمكن استبدالها بكاميرا تدعم دقة 1080 بكسل وتدعم الأشعة تحت الحمراء لتسجيل الدخول عبر تقنية Windows Hello ويمكن استبدال شاشة IPS الأساسية التي توفر معدل تحديث يبلغ 60 هرتز وسطوعا يبلغ 400 شمعة وتغطية بنسبة 45% لمعيار NTSC بشاشة بديلة توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتغطية بنسبة 100% لمعيار sRGB وتأتي كلتا الشاشتين بأبعاد تبلغ 1920×1200 بكسل

ويبدأ سعر حاسوب ThinkBook 16 Gen 9 IPL من 1099.99 جنيها إسترلينيا داخل المملكة المتحدة بتكوين يضم معالج Core Ultra 5 325 وسعة 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت وفي الوقت نفسه يباع التكوين ذاته بأسعار تتراوح بين 1288 يورو و 1458 يورو داخل منطقة اليورو بينما تم تحديد السعر بمبلغ 1690 دولارا أستراليا داخل أستراليا ولم تكشف لينوفو حتى الآن عن موعد بدء بيع حاسوبها الجديد الذي يبلغ مقاسه 16 بوصة داخل أمريكا الشمالية أو عن تكلفته المتوقعة ليبقى الأمر قيد الانتظار لتوفير تجربة مذهلة تتفوق بأربع أضعاف وتلبي كافة التطلعات