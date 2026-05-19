تكنولوجيا: شركة يوجرين تطلق بنك طاقة جديدا مزودا بكابل مدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر بنك طاقة جديد من يوجرين لدى أحد تجار التجزئة داخل أمريكا الشمالية وأوروبا ويشار إلى هذا الطراز باسم 10000mAh Qi2 15W Magnetic Power Bank المزود بكابل مدمج من نوع USB C أو ما يعرف بطراز PB568 ويبدو أن الشركة تستعد لإطلاق هذا الملحق الجديد قريبا حيث ذكرت قائمة المنتجات عبر متجر أمازون داخل الولايات المتحدة تفاصيل الجهاز الذي سيقدم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية احتياجات المستخدمين ومن المتوقع أن يحتوي بنك الطاقة المغناطيسي الجديد على لوحة شحن لاسلكية معتمدة بمعيار Qi2 بالواجهة الأمامية لتوفير طاقة تصل إلى 15 واط لهاتف متوافق مثل هاتف أبل المنتظر iPhone 17

ويتميز الطراز الجديد أيضا بكابل مدمج من نوع USB C مغطى بطبقة مضفرة لحمايته ورغم عدم تأكيد الحد الأقصى لإنتاج الطاقة بقائمة المنتجات إلا أن صورة المنتج الفردية تظهر منفذ USB C إضافي دون إدراج طاقات الإدخال والإخراج الخاصة به ويبدو أن مستوى البطارية المتبقي يظهر من خلال سلسلة من مصابيح LED بجوار ما يبدو أنه زر تشغيل ولضمان معالجة الطاقة ونقلها بكفاءة لا يتطلب الأمر وجود سعة معينة من الذاكرة العشوائية داخل الهاتف المتصل لتبدأ عملية الشحن مما يجعله خيارا عمليا وسريعا يقدم تجربة شحن تتفوق بأربع أضعاف مقارنة ببعض الأجهزة القديمة غير المعتمدة

وتشير قائمة منتجات متجر أمازون أيضا إلى أن أبعاد الجهاز تبلغ 105.9×72.1×22.1 مليمتر بينما يبلغ وزنه حوالي 320 جراما وهو ما يعادل 11.3 أونصة ومدرج حاليا بسعر تجزئة مقترح يبلغ 69.99 دولارا مع تاريخ تسليم تقديري يتراوح بين منتصف وأواخر شهر يونيو من عام 2026 وفي الوقت نفسه يبلغ سعر الملحق حوالي 59.99 جنيها إسترلينيا رغم أنه محدد كمنتج غير متوفر مؤقتا بهذا البلد ليبقى الشراء الفعلي قيد الانتظار لفترة قصيرة