تكنولوجيا: هاتف Galaxy S27 Ultra قد يحصل على 3 ترقيات ضخمة مع إطلاق نسخة S27 Pro المدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى أن سامسونج تستعد لإجراء تغييرات كبيرة على سلسلة Galaxy S27 القادمة، مع تقديم نسخة Pro مدمجة إلى جانب ترقيات قوية لهاتف Galaxy S27 Ultra.

وبحسب تقرير جديد، سيأتي Galaxy S27 Pro بشاشة قياس 6.4 بوصة، ما يجعله قريبًا في الحجم من آيفون 17 Pro، في خطوة قد تمنح المستخدمين خيارًا رائدًا بحجم أصغر.

كما يُتوقع أن يحصل الهاتف على كاميرا جديدة وبطارية أكبر وهيكل أنحف مقارنة بـGalaxy S26، إلى جانب دعم ميزة Privacy Display الموجودة في Galaxy S26 Ultra، والتي تجعل محتوى الشاشة غير واضح للأشخاص المحيطين بالمستخدم.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن سامسونج ستعتمد معالجات Snapdragon عالميًا في Galaxy S27 Pro بدلًا من Exynos، على عكس النسخة الأساسية Galaxy S27.

أما Galaxy S27 Ultra، فتقول المعلومات إنه سيحصل على ثلاث ترقيات رئيسية، تبدأ بتصميم محدث يتضمن وحدة كاميرات جديدة.

كما تخطط سامسونج لتطوير نظام التصوير عبر استخدام مستشعر جديد بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة، بينما قد تستغني الشركة عن كاميرا التقريب 3x بدقة 10 ميجابكسل لصالح التقريب الرقمي.

إضافة إلى ذلك، يُشاع أن الهاتف سيأتي ببطارية أكبر من بطارية Galaxy S26 Ultra الحالية بسعة 5000 مللي أمبير، مع الحفاظ تقريبًا على نفس السمك وتقليل الوزن مقارنة بالجيل السابق.

المصدر