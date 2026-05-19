تكنولوجيا: مخاوف حول جودة Pro Controller الجديد لجهاز Nintendo Switch 2 بعد ظهور مشكلة في عصا التحكم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثارت وحدة التحكم Pro Controller الخاصة بجهاز Nintendo Switch 2 مخاوف جديدة بشأن جودة التحمل، بعد ظهور مشكلة تتعلق بعصا التحكم التناظرية لدى بعض المستخدمين.

وبدأت القصة بعدما نشر صانع محتوى ياباني مقطع فيديو يستعرض فيه محاولته إصلاح وحدة التحكم الخاصة به، عقب ملاحظته أن العصا اليسرى لم تعد تتحرك بسلاسة بعد حوالي 350 ساعة من الاستخدام.

وخلال عملية التفكيك، اكتشف أن المشكلة لا تتعلق بظاهرة Stick Drift التقليدية، بل بسبب تآكل جزء دائري موجود أسفل العصا التناظرية.

ومع الاستخدام المستمر، تحتك القطعة السفلية الخاصة بالعصا بهذا الجزء الدائري، ما يؤدي إلى تراكم بقايا صغيرة ذات ملمس مطاطي حول محور العصا، وهو ما يسبب الإحساس بالالتصاق أو المقاومة أثناء الحركة.

كما أشار التقرير إلى أن براءات اختراع نينتندو كانت تتحدث عن استخدام مادة أكثر صلابة، لكن يبدو أن الشركة اختارت مادة أقل متانة ربما بهدف تقليل الضوضاء أثناء الاستخدام.

ورغم أن تنظيف البقايا حسّن الحركة جزئيًا، فإن المشكلة لم تختفِ بشكل كامل، بينما تبدو الطريقة الوحيدة للإصلاح الدائم هي استبدال الحلقة الداخلية المتضررة.

وبسبب صعوبة تفكيك وحدة التحكم وصيانتها ذاتيًا، قد يضطر المستخدمون للتواصل مع دعم نينتندو لإجراء الإصلاح.

وأنشأت الشركة بالفعل صفحة دعم خاصة بالمشكلة، لكن الحلول التقليدية مثل إعادة المعايرة لن تعالج السبب الحقيقي للعطل.

وفي الوقت الحالي، لا تزال التقارير المتعلقة بالمشكلة محدودة على Reddit ومنصات التواصل، خاصة أن الجهاز طُرح في الأسواق منذ فترة قصيرة فقط، لكن بعض اللاعبين يخشون تكرار أزمة Joy-Con Drift التي عانت منها وحدات تحكم Switch الأصلية.

