تكنولوجيا: يوجرين تطلق ثلاث إصدارات جديدة من شاحنها الصغير القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر شاحن Ugreen Nexode Air 65W الذي يعتمد على منفذ USB C بثلاثة ألوان جديدة داخل الولايات المتحدة حيث تم إدراجها عبر واجهة متجر أمازون الرسمي الخاص بالشركة لتنضم إلى الإصدار الأصلي الرمادي الداكن من هذا الملحق الرائع وتم تأكيد العديد من مواصفات المنتج لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية احتياجات المستخدمين وأصبحت النسخ البرتقالية والزرقاء والبيضاء متاحة الآن بعد أن ظهر ملحق الشحن هذا لأول مرة أواخر شهر أبريل من عام 2026 باللون الرمادي الداكن

وسعر هذا الملحق الذي يبلغ 39.99 دولارا ويمكن للعملاء طلب النسخ الثلاث الجديدة مع تسليم يقدر بين أوائل وأواخر شهر يونيو من عام 2026 ومع ذلك تم تخفيض سعر الإصدار القديم الرمادي الداكن حاليا إلى 29.99 دولارا لأعضاء خدمة Prime مع جدول تسليم قبل نهاية شهر مايو من عام 2026 وتؤكد القائمة العديد من المواصفات حيث يحتوي الشاحن على منفذ USB C واحد يوفر طاقة تصل إلى 65 واط للجهاز المتصل ووفقا للشركة يمكن استخدامه لشحن حاسوب MacBook Air بنسبة 55% خلال 30 دقيقة فقط دون الحاجة لاستهلاك سعة كبيرة الذاكرة العشوائية داخل الأجهزة لضمان كفاءة عملية الشحن

وبفضل تقنية GaN وهيكل Airpyra المتطور يعتبر الشاحن مضغوطا وصغيرا نسبيا حيث تبلغ أبعاده حوالي 31.0×33.0x40.4 مليمتر ويتميز بلمسة نهائية غير لامعة على جوانبه مع حافة متعرجة بالقرب من الدبابيس القابلة للطي بالإضافة إلى لوحة زجاجية بلورية حول منفذ USB C ويأتي الشاحن الجديد من يوجرين مزودا بكابل متطور من نوع USB C إلى USB C يوفر طاقة تبلغ 100 واط ويبلغ طوله 1.5 متر بلون مطابق للقابس ومن غير الواضح متى ستعلن الشركة رسميا عن شاحنها الجديد هذا كما يبقى موعد وصوله إلى أسواق أخرى مثل أوروبا أمرا غير مؤكد حتى الآن