تكنولوجيا: شركة أوبو تكشف رسميا عن جهاز لوحي جديد مزود بمعالج رائد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أوبو إطلاق جهاز لوحي جديد يعمل بنظام Android مخصص للسوق الصينية حيث سيتم إطلاق جهاز Pad 6 جنبا إلى جنب مع العديد من المنتجات الأخرى بحلول يوم 25 مايو وتم التأكيد على تميزه بشاشة عالية الدقة ودعم القلم الذكي بالإضافة لتزويده بمعالج Dimensity 9500s الرائد من شركة ميديا تيك وكانت أوبو قد أصدرت مؤخرا جهاز Pad 5 Pro كجهازها اللوحي الرائد والآن تؤكد إطلاق جهازها الجديد الذي من المقرر إزاحة الستار عنه داخل الصين تمام الساعة 18 بالتوقيت المحلي لتقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية احتياجات المستخدمين

ورغم عدم الكشف عن المواصفات الكاملة حتى الآن إلا أن الصورة التشويقية تؤكد تميزه بشاشة توفر دقة عرض تبلغ 3000 x 2120 بكسل وسيعمل الجهاز بمعالج Dimensity 9500s المتطور وهو معالج رائد يعتمد على دقة تصنيع تبلغ 3 نانومتر ويستخدم وحدة معالجة الرسوميات Immortalis G925 المشابهة لمعالج Dimensity 9400 وتم التأكيد أيضا على تزويد جهاز Pad 6 ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 10420 مللي أمبير وسيعمل بواجهة ColorOS المعتمدة على نظام Android وتؤكد الصورة التشويقية أيضا دعمه للقلم الذكي ولضمان معالجة الأوامر بسرعة يتطلب الجهاز سعة مناسبة من أي ذاكرة عشوائية لضمان تجربة سلسة وخالية من أي تقطيع

ويأتي الجهاز اللوحي بلغة تصميم مشابهة لجهاز أوبو الرائد Pad 5 Pro حيث يتميز بغلاف كاميرا خلفي على شكل حبة دواء ووفقا لصفحة الوصول الرسمية سيتوفر جهاز Pad 6 بثلاثة خيارات رائعة للألوان تشمل الفضي Galaxy Silver والرمادي Space Gray والأزرق Starlight Blue وسيأتي بثلاثة تكوينات للذاكرة تشمل مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت مع سعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية بالإضافة لخيار بمساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت مع سعة 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية وسينطلق الجهاز اللوحي إلى جانب سلسلة هواتف Reno 16 وسماعات Enco Air 5s اللاسلكية وخيار لون جديد لجهاز Pad Air 5