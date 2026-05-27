تكنولوجيا: شركة iFlytek تكشف عن ثلاثة دفاتر رقمية تستهدف المحترفين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة iFlytek ثلاثة دفاتر رقمية جديدة داخل الصين وتشحن الأجهزة الجديدة ضمن سلسلة Air 3 مع نظام تشغيل Android 16 وتتميز بميزات متقدمة مثل تسجيل الصوت مع النسخ والترجمة الفورية للمحادثات وتتضمن السلسلة طرازا يدعم اتصال LTE وتُعرف الأجهزة الثلاثة مجتمعة باسم سلسلة iFlytek Air 3 وتشمل الطرز Air 3 و Air 3 Neo و Air 3 Pro لضمان أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين المحترفين بمختلف أنحاء العالم

وتتميز دفاتر Air 3 الرقمية بتصميم متطابق وتشترك ببعض المواصفات حيث يحتوي كل طراز على شاشة أحادية اللون من نوع E Ink يبلغ مقاسها 8.2 بوصة وتوفر دقة عرض تبلغ 1920×1440 بكسل مع إضاءة أمامية قابلة للتعديل على 24 مستوى وتدعم الشاشة أيضا قلما ذكيا من نوع Wacom EMR وعلى عكس بعض الدفاتر الرقمية الأخرى التي تحتوي على حواف أكثر سمكا من جانب واحد لتسهيل الإمساك بها فإن جميع الجوانب الأربعة هنا تتميز بحواف ضيقة بشكل موحد تماما مثل جهاز Kindle Scribe الذي يباع حاليا بمبلغ 499.99 دولارا

ويعمل جهازا Air 3 و Air 3 Pro بمعالج ثماني النواة مع وحدة NPU بقوة 4 TOPS ويحتوي طراز Air 3 على سعة تبلغ 4 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 32 جيجابايت بينما يحتوي طراز Pro على سعة تبلغ 4 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 64 جيجابايت ومن ناحية أخرى يحتوي طراز Air 3 Neo على معالج رباعي النواة وسعة تبلغ 4 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 32 جيجابايت ويحتوي كل طراز بالسلسلة على كاميرا بدقة 5 MP بالجزء الخلفي لمسح المستندات ضوئيا بأبعاد متناسقة تبلغ 210×150 مليمتر تقريبا

ومن الميزات التي تميز طراز Air 3 Pro عن الطرازين الآخرين أنه يحتوي على فتحة لبطاقة SIM للاتصال بالإنترنت الخلوي ويتوفر اتصال Wi Fi 5 وتقنية Bluetooth 5.4 وميكروفونات ومكبرات صوت رباعية بجميع الأجهزة وتعمل الدفاتر الثلاثة بنظام تشغيل Android 16 وتدعم تنسيقات مستندات متعددة وتأتي ببطارية تبلغ سعتها 2600 mAh ويبلغ سعر طراز Air 3 Neo حوالي 2499 يوانا صينيا وهو ما يعادل 368 دولارا بينما يبلغ سعر طراز Air 3 حوالي 2999 يوانا صينيا وهو ما يعادل 441 دولارا ويأتي طراز Air 3 Pro كأغلى طراز بسعر يبلغ 3599 يوانا صينيا وهو ما يعادل 530 دولارا