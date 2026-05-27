تكنولوجيا: شركة سينهايزر تطلق سماعات Momentum 5 بميكروفونات أكثر وتقنية ANC محسنة وبطارية قابلة للاستبدال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سينهايزر عن سماعات الرأس المتميزة Momentum 5 التي توضع فوق الأذن وتتميز الجيل الجديد من السماعات بتصميم قابل للإصلاح وتضم ميكروفونات أكثر للحصول على تقنية ANC محسنة ومكالمات أفضل وقامت الشركة أخيرا بتحديث خط سماعات الرأس وتصل سماعات Momentum 5 الجديدة بعد حوالي أربع سنوات من إصدار Momentum 4 ورغم الفترة الطويلة بين كلا الزوجين لم يتغير الكثير لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

واحتفظت سماعات Momentum 5 بالتصميم العام ولكن مع بعض التغييرات الطفيفة مثل الشعار الموجود على عصابة الرأس العلوية القماشية والألواح المعدنية على كل غطاء أذن والتي نعتقد أنها تغطي الميكروفونات ومع ذلك فإن التغيير الرئيسي الذي تجلبه هو أن لديها بطارية قابلة للاستبدال مما يعني إمكانية استمرار السماعات لفترة طويلة جدا وفيما يتعلق بالميزات تحتوي السماعات على محركات بحجم 42 مليمتر مثل سابقاتها وتحتوي أيضا على تقنية ANC والتي تقول شركة سينهايزر إنها أقوى بمقدار تلات اضعاف في الترددات المتوسطة مقارنة بالجيل السابق ويعزى التحسن في المكالمات وتقنية ANC إلى 8 ميكروفونات وهو ضعف العدد الموجود في إصدار Momentum 4 وكما هو متوقع يوجد أيضا وضع شفافية عندما تريد السماح بدخول الصوت الخارجي ورغم كل هذه الإمكانيات والمواصفات العالية لن تستهلك السماعات أي مساحة ذاكرة عشوائية مدمجة داخل جهازك

وتقول شركة سينهايزر إن سماعات Momentum 5 تتمتع بعمر بطارية يصل إلى 57 ساعة وهو أقل بساعات قليلة من 60 ساعة بالجيل السابق وبالطبع سيختلف الاستخدام الفعلي اعتمادا على الإعدادات الشخصية ولكنه سيظل مذهلا وهناك خمسة مصابيح LED تشير إلى عمر البطارية المتبقي ويتم شحن السماعات عبر منفذ USB C ويمكن أيضا استخدام المنفذ للتشغيل السلكي أو يمكنك استخدام مقبس Aux بحجم 3.5 مليمتر المجاور له وتتميز السماعات أيضا بصوت مكاني مع تقنية Dolby Atmos وتتبع الرأس ودعم برنامج ترميز AptX Lossless Bluetooth وتقنية Snapdragon Sound وتقنية Bluetooth 5.4 والتي سيتم تحديثها إلى Bluetooth 6.0 وتقنية LE الصوتية عبر تحديث البرنامج الثابت وتوجد عناصر تحكم مادية بالإضافة إلى عناصر تحكم تعمل باللمس على غطاء الأذن الأيمن وتأتي السماعات في علبة صلبة مسطحة ولكنها كبيرة الحجم نظرا لأن السماعات توضع بشكل مسطح وتحتوي العلبة على جيب وفتحات لكابلات USB C وكابلات Aux بحجم 3.5 مليمتر

وتفرض شركة سينهايزر رسوما تبلغ 399.99 دولارا أو 399.90 يورو أو 329.90 جنيها إسترلينيا مقابل سماعات Momentum 5 وستكون متاحة للشراء باللون الأسود والأبيض والأزرق الدنيم عند إصدارها في 30 يونيو وتعتبر أرخص من السعر البالغ 450 دولارا الذي كانت تتمتع به سماعات WH 1000XM6 من شركة سوني عند الإطلاق ولكن في الوقت الحالي يمكنك شراء سماعات شركة سوني مقابل 398 دولارا عبر متجر أمازون لتقديم خيارات ممتازة تناسب مختلف الميزانيات وتلبي تطلعات محبي الصوتيات بمختلف أنحاء العالم