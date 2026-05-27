تكنولوجيا: هونر تطلق بصمت هاتفا جديدا بسعر معقول وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت هونر هاتفها الجديد بسعر معقول Honor 600e والمدرج بالفعل عبر الموقع الرسمي لشركة هونر داخل بيرو مما يكشف عن المواصفات الكاملة بما في ذلك شاشة AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 120 Hz ومجموعة شرائح Dimensity 7100 من شركة ميديا تيك وكاميرا أساسية بدقة 108 MP وبطارية ضخمة تبلغ سعتها 6520 mAh مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 W والشحن السلكي العكسي بقدرة 6 W وبعد الإطلاق العالمي لهاتفي Honor 600 و Honor 600 Pro أطلقت هونر الآن بصمت عضوا جديدا بسلسلة Honor 600 الحالية وهو هاتف Honor 600e الذي يعتبر المتغير الأرخص بالسلسلة ويأتي مع مجموعة مثيرة للاهتمام من الميزات وأدرجت هونر بهدوء الهاتف عبر موقعها الرسمي في بيرو لتكشف عن المواصفات الكاملة وتفاصيل الأسعار والتوافر

ويحتفظ الجهاز بمواصفات الشاشة المماثلة من أشقائه Honor 600 و Honor 600 Pro وبشكل أكثر دقة تم تجهيز هاتف Honor 600e بشاشة AMOLED يبلغ مقاسها 6.6 بوصة وتوفر دقة عرض تبلغ 2600×1200 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 Hz وذروة سطوع تبلغ 6500 شمعة وعلاوة على ذلك تدعم اللوحة أيضا تعتيم PWM عالي التردد يبلغ 3840 Hz لتقديم تجربة بصرية مذهلة

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي ستحصل على إعداد كاميرا خلفية مزدوجة يتميز بكاميرا أساسية بدقة 108 MP وكاميرا ذات زاوية عريضة للغاية بدقة 5 MP وفي المقدمة توجد كاميرا بدقة 16 MP لالتقاط صور السيلفي ومحادثات الفيديو وتعمل البطارية التي تبلغ سعتها 6520 mAh على تشغيل الوحدة بأكملها وتدعم الشحن السلكي بقدرة 45 W ويدعم الهاتف الشحن السلكي العكسي بقدرة 6 W ومن الناحية البرمجية يعمل الهاتف بواجهة MagicOS 10 المستندة إلى نظام تشغيل Android 16 مباشرة من العلبة ومع ذلك لا توجد أي معلومات عن دعم البرامج من العلامة التجارية حتى الآن

ومن المثير للاهتمام أنك تحصل أيضا على زر مخصص قابل للتخصيص موجود في المتغيرات الأخرى ويعمل هاتف Honor 600e بمجموعة شرائح Dimensity 7100 من شركة ميديا تيك مقترنة بسعة تبلغ 8 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت ويتوفر الهاتف بألوان الذهبي الصحراوي والأخضر الحيوي والرمادي المخملي ويبلغ سعر المتغير الوحيد بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين 512 جيجابايت حوالي 1999 سول بيروفي وهو ما يعادل 505 يوروهات أو 587 دولارا أمريكيا ومن المرجح أن تقدم الشركة المزيد من المتغيرات بمجرد وصول الأجهزة إلى الأسواق العالمية