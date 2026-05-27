تكنولوجيا: شركة أسوس تطلق كمبيوترا مكتبيا جديدا على مستوى العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أسوس كمبيوترا مكتبيا جديدا بحجم 24 بوصة على مستوى العالم كبديل لجهاز iMac من أبل ويقدم جهاز VM441 من أسوس اتصال تقنية Wi Fi 6E والعديد من المنافذ ومعالجا من نوع Snapdragon X المكون من 8 نوى من شركة كوالكوم وأصدرت الشركة العديد من الحواسيب المحمولة هذا العام عبر خطوط إنتاجها المتنوعة ومن بين تلك الأجهزة التي تم إطلاقها في عام 2026 يتميز عدد قليل منها بمجموعات شرائح Snapdragon X2 أيضا لضمان أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

والآن بدأت الشركة بيع جهاز كمبيوتر مكتبي من نوع الكل في واحد AiO يعمل بمعالج Snapdragon X وهو بمثابة رد شركة أسوس الفعال على جهاز iMac من شركة أبل والذي يباع حاليا بمبلغ 1283 دولارا ويحتوي جهاز VM441 على معالج X1 26 100 الأقدم الذي كان يشغل حاسوب العام الماضي وعلاوة على ذلك يتميز جهاز الكل في واحد بشاشة يبلغ مقاسها 23.8 بوصة وتوفر دقة عرض تبلغ 1080p وتصل ذروة سطوعها إلى 300 شمعة مع تغطية لمساحة ألوان sRGB بنسبة 100% ومعدل تحديث يبلغ 60 Hz لتقديم تجربة بصرية واضحة وممتازة تناسب الاستخدام اليومي

وتتضمن أسوس بالكمبيوتر المكتبي الجديد مجموعة متنوعة من منافذ الاتصال تشمل مقبس سماعة رأس بمقاس 3.5 مليمتر ومقبس ميكروفون بمقاس 3.5 مليمتر ومنفذ دخل الطاقة بالإضافة إلى منفذ HDMI 2.1b للإخراج وفتحة قفل من نوع كنسينغتون ومنفذ إيثرنت من نوع RJ45 ويضم الجهاز أيضا منفذين من نوع USB 2.0 Type A ومنفذا واحدا من نوع USB 3.2 Gen 1 Type A ومنفذا واحدا من نوع USB 3.2 Gen 1 Type C لتوفير مرونة عالية وبأبعاد متناسقة تبلغ 541×421 مليمتر تقريبا للهيكل ليتناسب مع كافة المكاتب دون استهلاك مساحة كبيرة

ويحتوي جهاز VM441 على مكبرات صوت مدمجة ومصفوفة ميكروفونات مدمجة وكاميرا ويب بدقة 5 MP تدعم ميزة التعرف على الوجه وعلاوة على ذلك يستفيد جهاز الكل في واحد من اتصال تقنيات Bluetooth 5.3 و Wi Fi 6E وتذكر أسوس سعة تبلغ 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية عبر موقعها الإلكتروني أيضا ومع ذلك تتوفر فقط المتغيرات بسعة 16 جيجابايت بالوقت الحالي وتبيع الشركة الجهاز حاليا بأسواق الولايات المتحدة والهند بسعر يبلغ 899 دولارا لطراز 512 جيجابايت وبسعر يعادل حوالي 1325 دولارا لطراز 1 تيرابايت لتوفير خيارات ممتازة تلبي احتياجات الأعمال والترفيه بمختلف أنحاء العالم