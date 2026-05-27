تكنولوجيا: شاومي تطلق سماعات رأس لاسلكية جديدة توضع فوق الأذن قبل الوقت المتوقع بعمر بطارية يصل إلى 72 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شاومي رسميا بيع زوج جديد من سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن وتتوفر سماعات Redmi Headphones Neo بلونين وتباع بالتجزئة بسعر يقارب 50 دولارا مع عمر بطارية يصل إلى 72 ساعة وتتصل بتقنية Bluetooth 5.4 وتدعم السماعات الجديدة تقنية Adaptive ANC ووضع الصوت السلكي ومن المتوقع أن تطلق شاومي العديد من الأجهزة عالميا في 28 مايو خلال حدث الإطلاق وفي هذه الأثناء أصدرت شاومي سماعات الرأس الجديدة لتقدم تجربة صوتية ممتازة لضمان أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين

وفي الوقت الحالي تقدم شاومي سماعات Redmi Headphones Neo داخل اليابان فقط ومع ذلك نشتبه في أن هذا سيتغير خلال الأيام القليلة القادمة وللعلم كانت السماعات متاحة لفترة وجيزة بشكل غير رسمي قبل شهر تقريبا وتتميز السماعات بمحركات ديناميكية بحجم 40 مليمتر وتقنية Adaptive ANC لعزل الضوضاء بما يصل إلى 42 dB ووضع سلكي اختياري عالي الدقة ورغم كل هذه المواصفات العالية لن تستهلك السماعات أي مساحة ذاكرة عشوائية مدمجة داخل جهازك مما يضمن عمل النظام بكل كفاءة وسلاسة

وعلاوة على ذلك يقال إن سماعات الرأس تستمر لمدة تصل إلى 72 ساعة بين الشحنات بفضل بطاريتها التي تأتي بسعة تبلغ 600 mAh وتدعم السماعات اتصال تقنية Bluetooth 5.4 مع استجابة ترددية تتراوح من 20 Hz إلى 20 KHz في الوضع اللاسلكي وعلى النقيض من ذلك توفر السماعات التي يبلغ وزنها 260 جراما استجابة ترددية تتراوح من 20 Hz إلى 40 kHz في الوضع السلكي وتأتي بأبعاد متناسقة تبلغ 180×165 مليمتر تقريبا للهيكل الخارجي لتوفير راحة مثالية طوال فترات الاستخدام اليومي بجميع أنحاء العالم

وقامت شاومي بتضمين إعداد ميكروفون ثلاثي لرفع جودة الصوت أثناء المكالمات وللإشارة تباع سماعات Redmi Headphones Neo بالتجزئة بسعر يبلغ 7980 يوانا يابانيا وهو ما يعادل حوالي 50 دولارا مما يجعلها أرخص قليلا من سماعات Redmi Buds 8 Pro التي تفرض الشركة مقابها مباغ 9980 يوانا يابانيا داخل اليابان وتباع حاليا بمبلغ 85 دولارا ومع ذلك يتم بيع سماعات الرأس الجديدة بالفعل بسعر مخفض يبلغ 6980 يوانا يابانيا وهو ما يعادل حوالي 44 دولارا لتوفير خيارات اقتصادية ممتازة تناسب الجميع