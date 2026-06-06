تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف أبعاد iPhone 18 Pro Max بدقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير أحدث التسريبات إلى أن سلسلة iPhone 18 Pro ستحافظ على التصميم العام للأجيال السابقة دون تغييرات جذرية، وهو ما ينعكس أيضًا على أبعاد الأجهزة.

ووفقًا للمسرب Ice Universe، سيبلغ سُمك هاتف iPhone 18 Pro Max نحو 8.75 ملم، وهو الرقم نفسه المتوقع في هواتف iPhone 17 Pro. وتشير التوقعات إلى أن الإصدار Pro العادي سيأتي بالأبعاد نفسها تقريبًا.

وفي الوقت ذاته، أوضح المصدر أن تركيز أبل الأكبر ينصب حاليًا على تطوير هاتفها القابل للطي الأول، والذي يُشاع أنه سيحمل اسم iPhone Ultra، ما قد يفسر غياب العديد من المزايا الجديدة عن سلسلة iPhone 18 Pro.

ويبدو أن الشركة تسعى إلى تقديم الهاتف القابل للطي كأبرز منتجاتها المستقبلية، ليحتل قمة تشكيلة آيفون ويقدم تجربة مختلفة عن الإصدارات التقليدية، وهو ما يدفع أبل إلى توجيه جزء كبير من جهودها التطويرية نحو هذا الجهاز.

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