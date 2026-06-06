تكنولوجيا: سامسونج تبدأ اختبار One UI 9 على سلسلة Galaxy S25 قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج اختبار واجهة One UI 9 المبنية على نظام اندرويد 17 لسلسلة Galaxy S25، وذلك بعد إطلاق نسختين تجريبيتين من الواجهة نفسها لهواتف Galaxy S26، إلى جانب رصد اختبارات داخلية لهاتف Galaxy S26 FE الذي لم يُعلن عنه رسميًا بعد.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن رقم إصدار النسخة التي يجري اختبارها على هواتف Galaxy S25، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية طرح أول نسخة تجريبية للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

وفيما يتعلق بالإطلاق الرسمي، أكدت سامسونج سابقًا أن هواتفها القابلة للطي القادمة ستكون أول الأجهزة التي تعمل بواجهة One UI 9 مباشرة من الصندوق.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة هذا العام عن ثلاثة هواتف قابلة للطي، تشمل Galaxy Z Flip8 وGalaxy Z Fold8 وGalaxy Z Fold8 Ultra، بينما تشير الشائعات إلى إقامة حدث الإطلاق يوم 22 يوليو في لندن.

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