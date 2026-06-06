تكنولوجيا: جوجل توسّع وصول Gemini ليشمل هواتف Android Go منخفضة المواصفات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل توسيع نطاق مساعدها الذكي Gemini ليصل إلى أجهزة Android Go منخفضة المواصفات من خلال إصدار جديد يحمل اسم Gemini Go.

ويستهدف Android Go الهواتف الاقتصادية ذات الذاكرة العشوائية المحدودة وسعات التخزين الصغيرة، حيث أوضحت جوجل أن Gemini Go سيعمل على الأجهزة التي تمتلك 2 جيجابايت من الذاكرة العشوائية على الأقل، وهو الحد الأدنى المطلوب لأجهزة Android Go منذ إصدار Android 13 Go Edition.

ووصفت الشركة Gemini Go بأنه نسخة مبسطة من Gemini، صُممت لتقديم مزايا الذكاء الاصطناعي على الأجهزة محدودة الموارد دون التأثير بشكل كبير على الأداء أو مساحة التخزين.

ويحل Gemini Go محل Google Assistant Go، ويمكن الوصول إليه عبر تطبيق بحث جوجل. كما يمكن تشغيله بالضغط المطول على زر الصفحة الرئيسية أو زر الطاقة في الأجهزة المدعومة.

ويوفر المساعد الجديد مجموعة واسعة من الوظائف، مثل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية، والتحقق من مدة الرحلات، والبحث عن المطاعم ومحطات شحن السيارات الكهربائية، وإنشاء التذكيرات والمواعيد، وتشغيل الوسائط. كذلك يدعم رفع المستندات والصور والملفات الأخرى لإضافة سياق أكبر للمحادثات.

وأكدت جوجل أن عملية الإطلاق بدأت بالفعل بشكل تدريجي، ما يعني أن وصول Gemini Go إلى جميع الأجهزة المؤهلة قد يستغرق عدة أسابيع.

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