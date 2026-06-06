تكنولوجيا: اختراق أمني يضرب Ultrahuman والشركة تطمئن المستخدمين بشأن كلمات المرور وبيانات الدفع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أبلغت شركة Ultrahuman مستخدميها بتعرض أحد أنظمتها لاختراق أمني أدى إلى وصول طرف غير مصرح له إلى بعض بيانات العملاء، مؤكدة في الوقت نفسه أن كلمات المرور وبيانات الدفع وبطاقات الائتمان لم تتأثر بالحادثة.

وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، موهيت كومار، أن الاختراق وقع في 27 مارس 2026 واستهدف نظامًا داخليًا مخصصًا للتحليلات.

وبحسب الشركة، اقتصرت البيانات التي تم الوصول إليها على معلومات الحساب والتواصل، وسجلات الطلبات والمعاملات، إضافة إلى بعض البيانات المتعلقة باستخدام المنتجات والصحة واللياقة.

وأضافت Ultrahuman أنها اكتشفت الحادثة بسرعة، وأوقفت النظام المتأثر فورًا، كما سحبت جميع صلاحيات الوصول المرتبطة به. وأكدت أنها لم ترصد حتى الآن أي دليل على إساءة استخدام البيانات التي تم الوصول إليها.

كما اتخذت الشركة عدة إجراءات لتعزيز الحماية، شملت تشديد سياسات الوصول، وتحسين أمن أجهزة الموظفين، وزيادة وتيرة عمليات التدقيق الأمني، وتفعيل أنظمة لرصد أي نشاط غير اعتيادي يتعلق بتصدير البيانات.

ونصحت الشركة المستخدمين بتوخي الحذر من رسائل التصيد الاحتيالي أو أي محاولات تواصل مشبوهة تدّعي الارتباط بـ Ultrahuman أو بطلباتهم وبياناتهم الشخصية.

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