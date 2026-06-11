تكنولوجيا: تراجع شحنات معالجات ميدياتيك وكوالكوم رغم احتفاظهما بالصدارة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من مؤسسة Counterpoint أن الارتفاع الكبير في أسعار شرائح الذاكرة بدأ يؤثر على سوق الهواتف الذكية ومعالجاتها، إذ تراجعت مبيعات الهواتف الاقتصادية ومتوسطة الفئة ذات هوامش الربح المنخفضة، في حين واصلت الهواتف الأعلى سعرًا والأقوى أداءً تحقيق نتائج أفضل بفضل هوامش أرباحها المرتفعة.

ورغم احتفاظ ميدياتيك بصدارة سوق معالجات الهواتف الذكية، تراجعت حصتها السوقية من 38% في الربع الأول من 2025 إلى 32% خلال الربع الأول من 2026.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب على الهواتف الاقتصادية والمتوسطة التي تعتمد عليها الشركة بشكل كبير. وفي المقابل، ساهم معالج Dimensity 8450 في تعزيز حضورها ضمن الفئة المتوسطة بفضل اعتماده في عدد من هواتف Oppo Reno 15.

كما سجلت كوالكوم تراجعًا في حصتها السوقية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى ذلك إلى تأخر طرح سلسلة Galaxy S26، إضافة إلى اعتماد بعض طرازاتها على معالج Exynos 2600 من سامسونج بدلًا من معالجات Snapdragon. كذلك تأثرت شرائح Snapdragon 4 وSnapdragon 6 بتراجع الطلب على الهواتف الاقتصادية والمتوسطة.

ومن جانبها، حققت سامسونج نموًا في شحنات معالجات Exynos بفضل زيادة استخدام المعالجات الداخلية في هواتفها، سواء ضمن الفئة الرائدة مع Exynos 2600 أو الفئات المتوسطة عبر Exynos 1680 وExynos 1480.

أما أبل، فقد حافظت على مكانتها كثالث أكبر شركة لشحن معالجات الهواتف الذكية، مدعومة بالطلب القوي على سلسلة آيفون 17، بما في ذلك هاتف iPhone 17e الذي حقق مبيعات أفضل من الجيل السابق.

وفي الوقت نفسه، واصلت Unisoc تعزيز حضورها في السوق عبر عدد من هواتف Redmi، حيث حقق معالج T7250 نجاحًا في هواتف الجيل الرابع، بينما ساعد معالج T8300 الشركة على توسيع حصتها ضمن فئة هواتف الجيل الخامس.

وفي المقابل، سجلت HiSilicon التابعة لهواوي تراجعًا طفيفًا في الشحنات، رغم استمرار الطلب القوي على الهواتف الرائدة المزودة بمعالجات Kirin 9000، وخاصة ضمن سلسلة Huawei Mate 80.

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