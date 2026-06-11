تكنولوجيا: شركات الاتصالات الأمريكية تتحد لمكافحة سرقة الكابلات النحاسية وحماية خدمات الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كبرى شركات الاتصالات في الولايات المتحدة، وهي AT&T وT-Mobile وVerizon، انضمامها إلى مبادرة جديدة تهدف إلى مكافحة سرقة الكابلات وأعمال التخريب التي تتسبب في انقطاعات واسعة لخدمات الإنترنت والاتصالات.

وجاءت هذه الخطوة بعد تقرير كشف تسجيل 18,327 حادثة سرقة أو تخريب أثرت على شبكات الاتصالات، ما تسبب في تعطيل الخدمات لنحو 12 مليون شخص.

كما أشار التقرير إلى وقوع ما يقارب 50 حادثة يوميًا في المتوسط، مع ارتفاع هذه الحوادث بنسبة 59% مقارنة بعام 2024.

وتهدف مبادرة STRIKE إلى تعزيز التعاون بين مزودي الخدمات وتبادل المعلومات الأمنية وتنسيق الجهود لحماية البنية التحتية للاتصالات من الهجمات والاعتداءات المتكررة.

وتستهدف عمليات السرقة غالبًا الكابلات النحاسية بسبب قيمتها المرتفعة عند إعادة بيع المعدن، بينما تتعرض كابلات الألياف البصرية لأعمال قطع وتخريب متعمدة.

ويرى بعض مسؤولي القطاع أن هذه الأفعال قد تؤثر على المستشفيات والمدارس وخدمات الطوارئ، ما يجعل آثارها تتجاوز مجرد انقطاع الإنترنت.

وفي ظل تزايد هذه الحوادث، تتجه شركات الاتصالات بشكل متسارع إلى استبدال الشبكات النحاسية القديمة بكابلات الألياف البصرية، التي لا تمتلك قيمة كبيرة في سوق الخردة، إضافة إلى قدرتها على توفير سرعات إنترنت أعلى بكثير.

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