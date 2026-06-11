تكنولوجيا: جوجل تطلق Android 17 QPR1 Beta 4 مع إصلاحات وتحسينات جديدة للأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جوجل طرح تحديث Android 17 QPR1 Beta 4 للأجهزة المؤهلة من سلسلة Pixel، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من إطلاق النسخة التجريبية الثالثة التي وصلت عقب فعالية Android Show: I/O Edition 2026.

ويتوفر التحديث الجديد لعدد من هواتف Pixel بدءًا من Pixel 6a، في حين يغيب كل من Pixel 6 وPixel 6 Pro عن قائمة الأجهزة التي حصلت على الإصدار الجديد حتى الآن.

أما من ناحية أرقام الإصدارات، فتتلقى هواتف Pixel 6a وPixel 7 وPixel 7 Pro النسخة CP31.260522.006.A1، بينما تحصل بقية الأجهزة المدعومة على النسخة CP31.260522.006.

وركزت جوجل في هذا التحديث على معالجة مجموعة من المشكلات البرمجية، من بينها إصلاح خلل كان يؤدي إلى اختفاء مؤشر الفارة عند استخدام الشاشات الخارجية، بالإضافة إلى مشكلة كانت تتسبب في تشغيل صوت التقاط الشاشة حتى عند تفعيل الوضع الصامت.

كما عالج التحديث مشكلة تسببت في انخفاض عدد الإطارات وظهور اهتزازات أثناء تسجيل الفيديو عند استخدام التقريب بمعدل 5x مع تحريك الكاميرا، إلى جانب إصلاحات وتحسينات أخرى تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأداء العام للنظام.

ومن المتوقع أن تطلق جوجل النسخة المستقرة من Android 17 خلال الفترة القريبة المقبلة.

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