تكنولوجيا: شركة بيلكين تطلق شاحنها المحمول الجديد UltraCharge Pro Laptop Power Bank 25K بقوة شحن فائقة وبخصومات فورية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة بيلكين في بيع شاحن محمول جديد مخصص لأجهزة الكمبيوتر المحمولة يتميز بسعة بطارية ضخمة وقدرة إنتاجية تصل إلى 158 W كحد أقصى ويأتي الباور بانك مزودا بكابل متكامل وشاشة عرض رقمية كما أنه معتمد ومتوافق مع معايير السفر الجوي العالمية وطرحته الشركة للبيع الآن في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والصين مع خصم خاص بمناسبة الإطلاق يبلغ 15 دولار ويمتلك الشاحن القدرة على شحن أجهزة متعددة في وقت واحد بكفاءة عالية بما في ذلك أجهزة MacBook Pro مقاس 14 بوصة مما يجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الدائمين للتنقل

وينطلق المنتج الجديد تحت اسم Belkin UltraCharge Pro Laptop Power Bank 25K ويحتوي على كابل USB-C مضفر ومدمج يمكنه الشحن بقوة تصل إلى 140 W بمفرده كما يضم الجهاز منفذ USB-C إضافي ومنفذ USB-A تقليدي وعند توصيل ثلاثة أجهزة مختلفة بالباور بانك في نفس الوقت يوفر الشاحن طاقة إجمالية قصوى تبلغ 158 W وتصل السعة الإجمالية للبطارية إلى 25000 mAh وأكدت شركة بيلكين أن هذه السعة الكبيرة يمكنها تزويد جهاز MacBook Pro 14 بما يصل إلى 17 ساعة إضافية من العمل وتوجد شاشة رقمية مدمجة على جانب الهيكل تعرض النسبة المتبقية من الطاقة وتوضح حالة الشحن الجارية بالإضافة إلى دعم ميزة الشحن الممرر بقوة 15 W لتوفير مرونة أكبر أثناء الاستخدام

وتأتي أبعاد هذا الشاحن المحمول بمقدار 164x89x26.2 mm ويصل وزنه إلى 590 g وتم تصنيفه كجهاز متوافق مع شروط الحقائب المحمولة الخاصة بإدارة أمن النقل الأمريكية TSA وتقدم بيلكين مع الجهاز ضمانا قياسيا لمدة عامين إلى جانب ضمان للأجهزة المتصلة يحمل اسم CEW بقيمة تصل إلى 2500 دولار ويتضمن هذا الضمان التزام الشركة بإصلاح أو استبدال الأجهزة الإلكترونية للمستخدم في حال تضررها من شحنة كهربائية مفاجئة أثناء توصيلها بالشاحن المحمول بشكل صحيح ورغم أن السعر الرسمي للجهاز يبلغ 99.99 دولار إلا أن بيلكين توفر للمشترين حاليا خصما يبلغ 15 دولار ليتراجع سعره إلى 84.99 دولار لفترة محدودة باللون الأسود الكلاسيكي مع ظهور خيارات ألوان أخرى مثل البيج والأبيض بينما يتوفر الشاحن في الأسواق الصينية بسعر أرخص يبلغ 529 ين أي ما يعادل تقريبا 78 دولار

وفي حال كانت سعة 25000 mAh غير كافية لبعض المستخدمين فقد وفرت بيلكين نسخة أخرى أكبر من عائلة UltraCharge Pro تأتي بسعة ضخمة تبلغ 27000 mAh وتتضمن هذه النسخة الأكبر كابلا مدمجا من نوع USB-C يمكنه تقديم طاقة تصل إلى 140 W غير أن الحد الأقصى للمخرجات المشتركة يرتفع في هذا الطراز ليصل إلى 240 W وتأتي شاشته الرقمية في الجزء العلوي بدلا من الجانب ويتوفر هذا الطراز المتقدم باللون الفحمي Charcoal وبسعر يبلغ 149.99 دولار لتلبية كافة الاحتياجات البرمجية والتقنية للمستخدمين بكفاءة تامة تخدم المنظومة المحدثة