تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهازها اللوحي الجديد ThinkTab X11 ببطارية قابلة للإزالة وهيكل مقاوم للماء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح جهاز لينوفو اللوحي الجديد ThinkTab X11 متاحا للشراء رسميا في الأسواق ويمتاز هذا الجهاز بامتلاكه بطارية مدمجة يسهل استبدالها يدويا بجانب شاشة بمقاس 10.95 inch وبدقة QHD وهيكل متين يقاوم نفاذ الماء والغبار مما يجعله واحدا من أغرب الأجهزة اللوحية المتوفرة حاليا وكان قد تم الكشف عن الجهاز لأول مرة خلال فعاليات معرض Mobile World Congress والآن يمكن للمستخدمين طلبه مباشرة عبر موقع لينوفو في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر يبدأ من 499 دولار لنسخة 8 GB ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين 128 GB وبسعر 579 دولار لنسخة 256 GB في حين تتيح لينوفو ألمانيا الجهاز حصريا بسعة 256 GB بسعر 699 يورو مع إمكانية زيادة المساحة بواسطة كروت التخزين الخارجية microSD

ويستهدف جهاز ThinkTab X11 بشكل رئيسي قطاع الأعمال والشركات لكن مواصفاته القوية تجعله خيارا مغريا للمستهلكين الباحثين عن جهاز لوحي متين للغاية ويدوم طويلا ورغم أن سمك الجهاز يصل إلى حوالي 1 centimeter ويبلغ وزنه 650 grams مما يعني أنه ليس نحيفا أو خفيف الوزن إلا أن الهيكل الخارجي يمتلك معيار IP68 المقاوم للماء والغبار عند استخدام الغطاء الواقي المخصص له بينما يحمل التابلت معيار IP52 بدون هذا الغطاء ويدعم الجهاز الاتصال بالإنترنت أثناء التنقل بفضل المودم المدمج لشبكات 5G ومنفذ شريحة من نوع nano SIM وتأتي الشاشة التي تعمل باللمس بمقاس 10.95 inch بأبعاد 16 إلى 10 وتعتمد على لوحة IPS بدقة عرض تبلغ 2560×1600 بكسل وبمعدل تحديث يصل إلى 90 Hz ومستوى سطوع يبلغ 800 nits مع القدرة على تغطية 72% من النطاق اللوني NTSC

ويعمل التابلت من الداخل بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7s Gen 3 وتكمن الميزة الفريدة للجهاز في البطارية التي تأتي بسعة 10200 mAh حيث يمكن للمستخدم استبدالها وتغييرها بكل سهولة بمجرد انتهاء عمرها الافتراضي المقدر بحوالي 1000 دورة شحن كاملة وتروج شركة لينوفو لطاقة هذه البطارية بأنها تكفي لتصفح الإنترنت لمدة تصل إلى 17 ساعة متواصلة ويأتي التابلت مدعوما بحساس لبصمة الإصبع مدمج في زر التشغيل مع كاميرا أمامية بدقة 8 MP وكاميرا خلفية أساسية بدقة 13 MP ويدعم تقنيات WiFi 6E ويحتوي على منفذين من نوع USB C بجانب منفذ سماعات الرأس التقليدي بمقاس 3.5 mm لتوفير منظومة متكاملة وعملية تخدم المستخدمين بكفاءة عالية