تكنولوجيا: تطبيق يوتيوب يوسّع ميزة الرسائل المباشرة لتصل إلى المزيد من الدول بينها الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسّعت منصة يوتيوب إتاحة ميزة الرسائل المباشرة داخل التطبيق لتشمل المزيد من الدول حول العالم، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وسنغافورة، وذلك بعد أن بدأت الشركة اختبارها بشكل محدود في أيرلندا وبولندا خلال نوفمبر الماضي.

وتتيح الميزة للمستخدمين إجراء محادثات مباشرة داخل تطبيق يوتيوب، إلى جانب مشاركة مقاطع الفيديو بمختلف أنواعها، سواء الفيديوهات التقليدية أو Shorts أو البثوث المباشرة، دون الحاجة إلى مغادرة المنصة.

ولاستخدام الميزة، يجب أن يكون عمر المستخدم 18 عامًا أو أكثر، مع تسجيل الدخول إلى حساب يوتيوب وتثبيت أحدث إصدار من التطبيق على أجهزة اندرويد أو آيفون وآيباد.

كما توفر الرسائل المباشرة عددًا من الأدوات الإضافية، مثل إمكانية التراجع عن إرسال الرسائل من خلال الضغط المطول عليها واختيار “إلغاء الإرسال”، بالإضافة إلى حذف المحادثات من جهة المستخدم وحظر الحسابات غير المرغوب فيها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود يوتيوب لتعزيز التفاعل بين المستخدمين وتحويل المنصة إلى مساحة أكثر تكاملًا للتواصل ومشاركة المحتوى.

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