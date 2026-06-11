تكنولوجيا: تسريب يكشف أبرز مواصفات هاتف Oppo القابل للطي بشاشة عريضة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة تفاصيل إضافية حول هاتف Oppo القابل للطي بشاشة عريضة، والذي تعمل الشركة على تطويره لمنافسة الأجهزة القابلة للطي القادمة، بما في ذلك الهاتف المرتقب من آبل.

ووفقًا لما أورده المُسرّب الشهير Digital Chat Station عبر منصة Weibo، فإن المشروع أصبح في مرحلة متقدمة من التطوير، مع توقعات بإطلاقه خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يتم اختباره حاليًا بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 القادم من كوالكوم.

كما تشير المعلومات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة داخلية قياس 7.6 بوصة، إلى جانب شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة، ما يعزز تجربة الاستخدام في وضع الهاتف التقليدي ووضع التابلت على حد سواء.

وفي السياق نفسه، تختبر أوبو حاليًا لوحات عرض من شركتي Samsung Display وBOE، بينما يعتمد التصميم العام للهاتف على مفهوم مشابه لهاتف آيفون القابل للطي الذي تعمل آبل على تطويره.

ومن ناحية التصميم، يُتوقع أن يستخدم الجهاز الجيل الأحدث من مفصلات تقليل التجاعيد من أوبو، وهو نفس النظام المرجح استخدامه في سلسلة Find N6، مع بقاء الاسم النهائي غير مؤكد حتى الآن، رغم أن بعض التسريبات تشير إلى إمكانية إطلاقه باسم Find N7.

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