تكنولوجيا: آيفون يحصل على وضع جديد لإصلاح مشاكل النظام تلقائيًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت آبل في نظامي iOS 27 وiPadOS 27 ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل إصلاح مشاكل النظام بشكل تلقائي، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تشغيل أجهزة آيفون أو آيباد بسبب أخطاء برمجية خطيرة.

وفي السابق، كان يتطلب إصلاح هذه المشكلات توصيل الجهاز بحاسوب سواء عبر Finder على أجهزة macOS أو عبر تطبيق Apple Devices على ويندوز، إلا أن هذا الأسلوب سيتغير مع التحديثات القادمة.

وبحسب التغييرات الجديدة، ستقدّم آبل وضع استعادة محدثًا يشبه نظام macOS، حيث يظهر عند تشغيل الجهاز في وضع الاستعادة قائمة تحتوي على عدة خيارات، مع اتصال تلقائي بشبكة Wi-Fi معروفة، وعرض مستوى البطارية في شريط الحالة، بالإضافة إلى أدوات لتغيير اللغة وإعادة تشغيل الجهاز.

كما يتيح هذا الوضع للمستخدم إمكانية تثبيت تحديثات النظام، أو مسح جميع البيانات، أو العودة إلى وضع الاستعادة التقليدي عبر الحاسوب، إلى جانب تشغيل وضع تشخيصي يسمح لفريق الدعم الفني من آبل بالوصول إلى الجهاز عن بُعد.

وتعتمد آلية جديدة تُعرف باسم “مساعد الاستعادة” على تحليل الأخطاء البرمجية المعروفة ومحاولة إصلاحها تلقائيًا، مما يقلل من الحاجة للتدخل اليدوي في العديد من الحالات.

ولتشغيل وضع الاستعادة، يجب إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله مع الاستمرار في الضغط على زر التشغيل حتى تظهر شاشة الاستعادة بدلًا من شعار آبل.

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