تكنولوجيا: شركة ويموف تطلق شاشات Vivaldi Series 4000 الخارجية الفاخرة بدقة 4K UHD وسطوع هائل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بات بإمكان أي شخص يتطلع لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA في الهواء الطلق الاعتماد على التلفزيونات الخارجية الجديدة والمقاومة للماء من ويموف والتي تأتي بأحجام ضخمة تصل إلى 86 inch وتعمل بنظام Google TV مع ذروة سطوع مذهلة تبلغ 4,000 nits وقدمت الشركة المصنعة الفرنسية ويموف شاشاتها الخارجية الجديدة في توقيت مثالي تزامنا مع الاقتراب الوشيك لانطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA وتعتمد سلسلة Vivaldi Series 4000 على تقنية QLED+ المتطورة وتم تصميمها خصيصا لمتابعة مباريات كرة القدم والمحتويات الترفيهية المختلفة في الأماكن المفتوحة

وتتوفر سلسلة الشاشات الخارجية الجديدة بخمسة أحجام متنوعة تبدأ من 43 inch وتصل إلى 86 inch لتغطي كافة الخيارات والاحتياجات بدءا من القياسات المدمجة بمقاس 43 inch وحتى الشاشات العملاقة بمقاس 86 inch وتتراوح الأسعار الإجمالية لهذه المنتجات بين 4,600 دولار و 14,800 دولار ويمكن للعملاء في قارة أوروبا طلب هذه المجموعات والشاشات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة برغم أن الكميات المتاحة حاليا في الأسواق لا تزال محدودة للغاية

وبناء على ذلك فإن هذه التلفزيونات المخصصة للحدائق والشرفات والمساحات الخارجية المماثلة ليست رخيصة الثمن على الإطلاق وفي مقابل هذا السعر المرتفع لا توفر الشاشات حماية فائقة ضد الثلوج والأمطار والرياح بموجب معيار الشهادة العالمية IP55 والتصميم المخصص للاستخدام الخارجي طوال فصول السنة فحسب بل تقدم أيضا تكنولوجيا عرض حديثة ومتطورة للغاية ووفقا لما أكدته الشركة المصنعة فإن تقنية QLED+ تمنح المستخدمين عمقا مبهرا للألوان وتباين دقيق مع مستويات مذهلة للون الأسود ويعتبر عنصر السطوع عاملا رئيسيا وحاسما عند استخدام التلفزيونات في الهواء الطلق وفي هذا الصدد تعد الشركة بقوة سطوع هائلة تصل إلى 4,000 nits للوحة العرض التي تأتي بدقة 4K UHD ويتم تقديم الأداء الصوتي بواسطة مكبرين للصوت بقدرة 15-watt وتدار سلسلة Vivaldi Series 4000 بواسطة معالج رباعي النواة بسرعة تصل إلى 1.5 GHz بجانب ذاكرة عشوائية بحجم 2 GB ومساحة تخزين فلاش مدمجة بسعة 16 GB

ويعتمد الجهاز على نظام التشغيل Google TV 3.0 كمنصة أساسية مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى عدد لا يحصى من التطبيقات الرقمية الشهيرة مثل Netflix و Prime Video و Disney+ و YouTube ولأجل توفير سبل الاتصال تتوفر عدة منافذ من نوع HDMI بالإضافة إلى شبكات اللاسلكي Wi-Fi ومع ذلك فإن هذه المنافذ ليست من فئة HDMI 2.1 التي تهم مجتمع اللاعبين بشكل خاص بل تأتي من فئة HDMI 2.0 التقليدية ويتضمن صندوق البيع حاملا مخصصا للتثبيت على الجدران لتوفير تجربة بصرية متكاملة وعملية تخدم المستخدمين بكفاءة عالية في كافة الأجواء الأفقية المحدثة للأجهزة وبأعلى جودة